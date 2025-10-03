Софийския градски съд отхвърли всички показания на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, защото магистратите не са сигурни коя част от тях са правдиви и в коя не

275 Снимка: БТА

Задържаните и обвинени в участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления заедно с кмета на Варна Благомир Коцев общински съветници от "Продължаваме промяната" Николай Стефанов и Йордан Кателиев остават в ареста. Това реши състав на Софийския градски съд по искането за промяна на мярката им за неотклонение "задържане под стража". Двамата бяха задържани на 8 и 9 юли.

За съдийския състав е безспорно, че двамата обвиняеми са привлечени за престъпление, извършено помежду си, заедно с Благомир Коцев, Ивайло Маринов и неупоменат народен представител. За съда обаче буди недоумение, че няма споменато име на депутат, предаде БНР.

"С решение на ЦИК (Централната избирателна комисия) 240 лица се индивидуализират. Не може народен представител да е лице с неустановена самоличност. Това е правен нонсенс", посочва съдът в изложението си и призова прокуратурата да индивуализира и привлече като обвиняем "въпросния народен представител.

От съда се позоваха и на част от свидетелските показания като на бизнесдамата Пламенка Димитрова, по чийто сигнал бяха задържани Стефанов, Кателиев, бизнесменът Ивайло Маринов (той беше пуснат от ареста срещу по-лека мярка през юли) и варненския кмет Благомир Коцев, че "общинските съветници са се познавали и имат отношения помежду си и други лица в групата".

Това, според съда, подкрепя обвиненията, че те участват във формирование, престъпно според прокуратурата, с цел користни действие. Настоящият съдебен състав приема, че това обвинение се гради основно на показанията на Пламенка Димитрова.

Макар да има разминавания в показанията, съдът приема, че те са детайлни, последователни и подробни, което се подкрепя и от показанията на счетоводителката ѝ Мария Атанасова.

По време на заседанието по-рано стана ясно, че бившият зам.-кмет Диан Иванов - сочен дълго време като основен свидетел на прокуратурата, е бил разпитан на 2 октомври.Диан Иванов публично се отрече от показанията си след задържането на варненския кмет и съветниците през юли, като заяви, че те са дадени под натиск. Според цитираните в съдебното заседание нови показания, Иванов отново заявява, че първоначалните му показания са дадени под натиск и след заплахи от служители на Антикорупционната комисия по време на претърсвания в дома му, както и от заплаха, дошла лично от шефа на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев.

Според изложението на съда - ако се докаже, че Диан Иванов и бил заплашен от високо длъжностно лице, то трябва да бъде разследвано. Въпреки това обаче съдийският състав отхвърля всички - и юлските, и новите (от 2 октомври) свидетелски показания на бившия зам.-кмет на Варна, защото магистратите не са сигурни коя част от тях са правдиви и в коя не.

Въз основа на показанията - на Пламенка Димитрова, съдът приема, че и Николай Стефанов, и Йордан Кателиев са съпричастни към обвиненията срещу тях, а по делото има събрани достатъчно гласови и писмени веществени доказателствени средства.

Съдът приема, че и двамата няма опасност да се укрият, не са лица с висока степен на обществена опасност и имат чисто съдебно минало, но "механизмът за осъществяване на самите престъпления сочи, че данните за тези престъпни деятелности, носи висока степен на обществена опасност, затова мярката "задържане под стража" е най-ефективна за тях и занапред".

Решението на магистратите не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския Алепативен съд на 9 октомври.

На 12 юли Софийският градски съд разгледа мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха тогава в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.