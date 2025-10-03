2328 Снимка: БТА

Ситуацията на Борислав Сарафов, обявен от Върховния касационен съд (ВКС) за нелегитимен изпълняващ функциите главен прокурор, е невъзможна и неудържима, написа бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков във фейсбук. След защитата от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в мълчалив съюз с лидера на ДПС-НН Делян Пеевски казусът има потенциал да свали правителството, прогнозира Зарков.

"Конституционната криза, която предизвикаха Висшият съдебен съвет (ВСС) и Сарафов с отказа си да се подчинят на закона не започна вчера, а в края на юли. ВКС просто констатира следствие от тази криза - а именно, че незаконният главен прокурор не може да осъществява ключови правомощия", написа Зарков, който прогнозира какво ще се случи, още когато изтече законовият срок за и.ф. главен прокурор да заема поста на 21 юли.

"Продължаващото упорство на самия Сарафов, който впряга прокуратурата и Асоциацията на прокурорите да твърдят, че постановеното от ВКС няма кой знае какво значение, е висша степен на безотговорност и гарантира неизмерими негативни последици, както за цялата съдебна система, така и вероятно по конкретни дела", гласи новата прогноза на Зарков.

Според него защитата, която Бойко Борисов оказа днес на Сарафов с думите "аз мисля, че е законен" пренася политическата отговорност върху ГЕРБ, която е излъчила бездействащите по темата премиер и министър на правосъдието.

Обясненията, че само Върховният административен съд (ВАС) може да отмени незаконосъобразното решение на ВСС, са формално верни, пише Зарков, но прогнозира, че "няма да им свършат работа".

"Първо, защото самият ВАС е в същата ситуация като прокуратурата по отношение на своя председател. Второ, защото това, че никой не го е сезирал за да ги отмени, не означава, че въпросните актове са законни - а когато съзнателно нарушаваш закона, носиш и друг тип отговорност. И трето, защото е правно и житейски абсурдно шефът на прокуратурата - институция, чиято работа е да доказва твърденията си пред наказателния съд - да не е признат за законен от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС", посочва Зарков.

Според него ситуацията на Сарафов е "невъзможна и неудържима", а "прокурорска колегия на ВСС окончателно бе разобличена като некомпетентна и/или зависима".

"Разчита се на липсата на мобилизация на гражданската енергия, понеже в съзнанието на властимащите, изразено най-ясно от ДПС - Ново начало, "мина времето, в което протести сваляха правителство". Казусът "Сарафов" има потенциал да опровергае тази сентенция", прогнозира Крум Зарков.

Вчера Върховният касационен съд обяви в съобщение, че не счита Борислав Сарафов за легитимен изпълняващ функциите главен прокурор и отказва да взаимодейства с него. Върховните магистрати посочват, че според последните законови поправки Сарафов е имал право да остане на поста до 21 юли.

Решението на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет, а то може да се отмени от Върховния административен съд, а не от касационния, коментираха вчера от прокуратурата.

А днес от държавното обвинение публикуваха позиция, в която обвиниха ръководството на Върховния касационен съд в преследване на политически цели. От държавното обвинение посочиха двоен стандарт - заместник-председателят на ВКС Лада Паунова отказва да взаимодейства по дела с Борислав Сарафов с мотив, че не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, а същевременно тя приема сигнали срещу него в качеството му именно на такъв.

