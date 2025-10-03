Бившият зам.-кмет на Варна бил предупреден от шефа на КПК, че ще го затвори за 9 месеца и децата му няма да го познаят

1393 Снимка: БТА

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е бил разпитан от прокуратурата в четвъртък. Това стана известно от пледоариите на защитниците на двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев по време на заседанието в Софийския градски съд в петък.

Според защитата Иванов е потвърдил, че при първото снемане на неговите показания, те са дадени под натиск и е казал, че при предишния разпит му е подадена телефонна слушалка. Отсреща бил председателят на КПКОНПИ Антон Славчев, който му казал, че му знае и майчиното мляко, ще го затвори за 9 месеца и децата му няма да го познаят, предаде БНТ.

В почивката на заседанието адвокат Ивайло Костов, който защитава Кателиев, каза пред журналисти, че този разпит съдържа данни за извършени престъпления срещу правосъдието. Това, което установяват тези показания, е изключително притеснително, посочи той. Диан Иванов твърди, че е бил заплашван, включително от висшестоящи служители на Комисията за противодействие на корупцията, каза още адвокатът, цитиран от БТА.

От два месеца Иванов твърди, че е бил заплашван от антикорупционната комисия и е свидетелствал под натиск. Мнението на прокуратурата досега беше, че върху Иванов може да е оказан натиск от обвиняемите, щом се отказва от първоначалните си показания.

Прокуратурата е в правото си да прецени дали да измени мерките и дали да се откаже от тях, коментира още той по отношение на мярката за неотклонение на Стефанов и Кателиев.

Смятам, че този разпит и данните от него сериозно компрометират цялото разследване, което е водено. Не искам да спекулирам, но ако този човек твърди, че му е оказан натиск, какво да си помислим за останалите свидетели, за които изнесохме достатъчно данни за пристрастност, коментира адвокатът.

На 18 юли Софийският апелативен съд остави в ареста кметa на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Варна от юли до 19 ноември 2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица. Те са привлечени и за това, че през август 2024 г. в са поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене", в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице във връзка със службата му.

