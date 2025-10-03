Решението на Върховния касационен съд (ВКС) да не признава легитимността на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор създава сериозен правен хаос, но не означава, че той е освободен от длъжност. Това заяви в ефира на БНТ бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров. Според него върховните магистрати са направили тълкуване на закона, с което на практика са обявили актовете на Сарафов за лишени от правна стойност, блокирайки ключови негови правомощия.

Проф. Киров разясни подробно същината на казуса, като подчерта, че става дума за отказ за взаимодействие, а не за уволнение.

"Не бива да смятате, че Върховният касационен съд е освободил изпълняващия длъжността главен прокурор г-н Сарафов от длъжност. Има две постъпили искания от главния прокурор за възобновяване на наказателни дела, по които Наказателната колегия на ВКС приема едно тълкуване, че всъщност, поради изтеклия мандат на изпълняващия длъжността, неговите актове практически нямат правна стойност и поради това те отхвърлят тези искания. Имаме един нелегитимен орган в лицето на изпълняващия длъжността", коментира проф. Киров.

В основата на създалата се патова ситуация, според него, стои зле написан и прибързано приет закон, насочен персонално към настоящия и.ф. главен прокурор.

"Възелът се заплита, има един закон intuitu personam, тоест специално за г-н Борислав Сарафов... Когато се приемат законопроекти, писани на коляно, в една бързина, за да се обслужи конкретният политически момент, така се получава", категоричен бе конституционалистът. Той посочи, че именно неясният законодателен език е довел до конфликта в тълкуванията между Прокурорската колегия на ВСС, която смята, че Сарафов е легитимен, и ВКС, който е на обратното мнение.

Последствията от този институционален сблъсък засягат пряко правораздаването и гражданите. Проф. Киров предупреди, че решението на ВКС ще има дългосрочен парализиращ ефект върху работата на прокуратурата. "От създалата се обстановка страда справедливото правосъдие. Оттук нататък съдиите в Наказателната колегия може би при всяко искане на изпълняващия длъжността главен прокурор ще обявяват това за недопустимо, толкова, доколкото няма компетентен сезиращ орган", прогнозира той.

Единственият изход от създалия се правен възел, според проф. Киров, е в ръцете на законодателя, който е създал проблема. "Парламентът, ако иска, може да интервенира и да си промени текстовете в този персонален закон и да изчисти казуса. Разбира се, това е в полето на законодателния орган", заключи той.

 
