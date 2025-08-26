2700 Снимка: Скрийншот/You Tube

Животът на 4-годишния Мартин, който заедно с майка си Христина и двете си братовчедки, бе блъснат от АТВ в Слънчев бряг, е извън опасност. Не се налага да бъде правена и мозъчна операция. Това показват последните изследвания на детето, което от вчера е в детската реанимация на най-голямата спешна болница "Пирогов", съобщи в профила си във Фейсбук Николай Попов.

От близо седмица бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа на 31 март, е в постоянен контакт със семейството на 35-годишната Христина Здравкова и малкия й син Мартин, които на 14 август бяха пометени от АТВ-то на 18-годишния Никола Бургазлиев в Слънчев бряг.

"Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ "Пирогов". Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо!", допълни Попов.

Тази сутрин детският реаниматор-анестезиолог д-р Христо Пседерски съобщи на брифинг пред "Пирогов", че Мартин е с тежка черепно-мозъчна травма и е в кома. По думите на лекаря момченцето не е контактно, не издава звуци, но е със спонтанно дишане.

"Продължава консервативното му лечение, правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението", добави д-р Пседерски.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Днес семейството на пострадалите Христина и Мартин се срещнаха в Съдебната палата в София с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев. След разговора прокурор Чинев съобщи, че резултатите от химико-токсикологичната експертиза са показали, че в кръвта и урината на 18-годишния Никола Бургазлиев е открита марихуана.

По думите на окръжния прокурор на Бургас тези резултати дават основание да се обмисли преквалификация на обвинението към Бургазлиев от неумишлено в умишлено.

Състоянието на Христина Здравкова остава непроменено. Тя е в мозъчна смърт в реанимацията на Университетската болница в Бургас.

"Лекарите казват, че няма какво повече да се направи. Съдействат ни всеки ден. Нищо друго не ни остана, освен надеждата, че Марти ще се оправи", каза майката на младата жена Златка Соколова.

