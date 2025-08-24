И двамата продължават да са между живота и смъртта, заяви Николай Попов

Националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов се заема със случая на Христина и сина ѝ Мартин, които бяха блъснати от АТВ в Слънчев бряг. Това съобщи в профила си във Facebook бащата на Сияна, загинала при катастрофа, Николай Попов.

"За огромно съжаление, няма никаква промяна в състоянието на Марти и Христина. И двамата продължават да са между живота и смъртта. Добрата новина е, че успяхме да ангажираме със случая националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който се отзова веднага и още днес ще бъде в Бургас. Сърдечно благодарим", пише Попов.

"Благодаря на директора на УМБАЛ Бургас проф. Гончев, д-р Антон Григоров и целия екип, който се грижи за пострадалите. Медиците от Бургас правят всичко, което им позволяват силите и техниката, с която разполагат", добавя бащата на Сияна.

По думите му на място, заедно с проф. Младенов, лекарите ще преценят дали е възможно преместване на Марти и Христина в София за продължаване на лечението им в УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

"Медицината е призвание и тези, които вършат работата си от сърце, заслужават адмирации и нашата подкрепа. Господ да помага на Марти и майка му", завършва поста си Николай Попов.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Районният съд в Несебър остави под домашен арест обвиняемия младеж, но на 22 август Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража". Никола Бургазлиев бе изведен от съдебната зала с белезници и отведен в следствения арест.

35-годишната Христина Здравкова е в клинична смърт и животът й се поддържа от медицинската апаратура по изкуствен път.

"Няма надежда, няма. Сега се боря само за детенцето да ми остане и това е", каза пред БНТ и съпругът на Христина - Мирослав Здравков.

