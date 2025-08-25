5766 Снимка: Скрийншот/You Tube

4-годишният Мартин, който заедно с майка си Христина и двете си братовчедки, бе блъснат от АТВ в Слънчев бряг, бе транспортиран с въздушна линейка от Университетската болница в Бургас в детската реанимация на най-голямата спешна болница в страната "Пирогов".

Медицинският хеликоптер излетя от площадката на Университетската болница в морския град около 12.45 часа.

На сигнала, подаден към Координационната централа, се отзовават д-р Людмила Петрова и медицинска сестра Христо Велев. Заедно с пилотите капитан Иван Старчев и капитан Наско Арнаудов те извършват полета от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха в Сливен до болничната вертолетна площадка на УМБАЛ-Бургас.

В София хеликоптерът кацна около 14.30 часа на площадката на Университетската болница "Света Екатерина", откъдето детето бе превозено с реаномобил на Центъра за спешна медицинска помощ до "Пирогов".

4-годишният Мартин бе транспортиран в най-голямата спешна болница в страната, тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.

Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София бе взето, след като вчера в Университетската болница в морския град е пристигнал националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който е и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ.

35-годишната майка на Мартин - Христина Здравкова, остава в реанимацията на бургаската Университетска болница, тъй като още в края на миналата седмица стана ясно, че е в мозъчна смърт.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Първоначално Районният съд в Несебър остави под домашен арест обвиняемия младеж, но в петък Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража". Никола Бургазлиев бе изведен от съдебната зала с белезници и отведен в следствения арест.

