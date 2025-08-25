4-годишният Мартин, който заедно с майка си Христина и двете си братовчедки, бе блъснат от АТВ в Слънчев бряг, бе транспортиран с въздушна линейка от Университетската болница в Бургас в детската реанимация на най-голямата спешна болница в страната "Пирогов".

Войната по пътищата

Медицинският хеликоптер излетя от площадката на Университетската болница в морския град около 12.45 часа. 

На сигнала, подаден към Координационната централа, се отзовават д-р Людмила Петрова и медицинска сестра Христо Велев. Заедно с пилотите капитан Иван Старчев и капитан Наско Арнаудов те извършват полета от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха в Сливен до болничната вертолетна площадка на УМБАЛ-Бургас.

В София хеликоптерът кацна около 14.30 часа на площадката на Университетската болница "Света Екатерина", откъдето детето бе превозено с реаномобил на Центъра за спешна медицинска помощ до "Пирогов". 

4-годишният Мартин бе транспортиран в най-голямата спешна болница в страната, тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.

Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София бе взето, след като вчера в Университетската болница в морския град е пристигнал националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който е и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ. 

35-годишната майка на Мартин - Христина Здравкова, остава в реанимацията на бургаската Университетска болница, тъй като още в края на миналата седмица стана ясно, че е в мозъчна смърт

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Първоначално Районният съд в Несебър остави под домашен арест обвиняемия младеж, но в петък Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража". Никола Бургазлиев бе изведен от съдебната зала с белезници и отведен в следствения арест.

ИЗБРАНО
Какво попречи на "И просто ей така..." да повтори успеха на "Сексът и градът"? Лайф
Какво попречи на "И просто ей така..." да повтори успеха на "Сексът и градът"?
4144
Агонията на ЦСКА продължава: Отборът-съименник сипа още сол в раната Корнер
Агонията на ЦСКА продължава: Отборът-съименник сипа още сол в раната
6325
Coca-Cola обмисля продажба на кафе-веригата Costa Бизнес
Coca-Cola обмисля продажба на кафе-веригата Costa
699
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип" IT
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип"
1875
Как Мечо Пух открадна детството на Кристофър Impressio
Как Мечо Пух открадна детството на Кристофър
3298
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена Trip
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена
2359
Рулца от печени патладжани с доматен сос Вкусотии
Рулца от печени патладжани с доматен сос
705
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите? Zodiac
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите?
757