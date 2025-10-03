Пътищата са непроходими заради снега и дърветата, препречили платното, електричество няма от 20 часа

Докато на морето бедстват, удавени от придошли реки и наводнени дерета, в Трънско дъждът премина в мокър сняг и предизвика тежка зимна блокада през октомври.

Община Трън обяви бедствено положение заради усложнената обстановка, вследствие на падналия сняг. Задействана е била и системата BG-ALERT.

Големи преспи затиснаха и откъснаха населени места в района, дървета паднаха и препречиха пътното платно. Общината затвори училището и детската градина в града.

Заради проливните дъждове, преминали в мокър снеговалеж, в четвъртък срещу петък през нощта клоните на дърветата натежаха, защото листата по тях все още не са опадали. В резултат бяха засегнати участъци от електроразпределителната мрежа.

Така от четвъртък вечерта - вече 20 часа, в Брезник, Трън и околните селища няма електричество, а заради липса на захранване - и мобилни връзки.

Всички аварийни екипи на ЕРМ "Запад" са на терен, за да възстановят електрозахранването.

От общината съобщиха, че няма данни за пострадали и бедстващи хора.

"Молим да не се предприемате пътувания - има паднали дървета в различни пътни участъци! Няма електрическо захранване на територията на цялата община. Училището и детската градина няма да работят, но за децата, които вече са там, ще се погрижим", обърнаха се местните власти към хората.

Няма връзка с някои от мобилните оператори в голяма част от населените места, потвърдиха от общината.

Екипите от всички отговорни институции са на терен и работят за осигуряване проходимостта на пътищата в общината и за възстановяване на електрозахранването, уверяват от общинския кризисен щаб.

По данни на енергото последната информация е, че електричеството в Брезник и Трън ще бъде възстановено след 20:00 часа тази вечер.

Допълнително обстановката се усложнява от силния вятър, съобщиха от ЕРМ "Запад". Има непроходими или труднопроходими пътища, което затруднява аварийните екипи да достигнат до участъците и да отстранят повредите.

Главен път II-63 обаче е проходим при зимни условия. Пътят към Лева река е блокиран при Видрар от огромно паднало дърво, през Мелните също е блокиран, трудно проходим е през Пенкьовци заради множество паднали дървета, клони, камъни, предупреждават се едни - други местните жители в социалната мрежа.

Служителите от Държавното горско стопанство в Трън и тези от пътното поддържане отстраняват дърветата, препречили пътищата.

