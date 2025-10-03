Ситуацията по Южното Черноморие продължава да ескалира, като един от най-тежко засегнатите райони е община Свети Влас. Властите там проверяват сигнал за автомобил с двама възрастни души, който е бил повлечен от придошлата вода и завлечен към морето. Това съобщи в пряко включване за Нова телевизия кметът на общината Иван Николов.

Водокалипсис

"Има сигнал, но още не е потвърдено на 100%, че е завлечена кола с двама възрастни човека към морето. Екипите пристигнаха и ще установим дали това е сигурно", заяви Николов.

Той подчерта, че това е най-критичната информация към момента и проверката ѝ е абсолютен приоритет.

Кметът описа ситуацията във ваканционно селище "Елените" като "бедствена" и я определи с една дума: "Потоп".

"Положението е много сериозно. Има над метър воден стълб по улиците, обърнати коли, наводнени къщи. Такава вода не сме виждали от 30 години", коментира той.

По думите му, кризата е ескалирала мълниеносно в рамките на последните два часа, което е предизвикало и паника сред част от хората.

Като причина за мащаба на наводнението в "Елените" той посочи сливането на три дерета в едно, което е довело до огромен воден обем. Николов допълни, че в миналото в района е имало засипвания и строителство, а поставените дренажни тръби не са могли да поемат огромното количество вода.

"Това е целият проблем", категоричен бе той. В същото време увери, че всички останали дерета на територията на Свети Влас са били почиствани превантивно, включително и до снощи.

Синоптик от НИМХ: Обстановката тепърва ще се усложнява
Виж още Синоптик от НИМХ: Обстановката тепърва ще се усложнява

Въпреки тежката обстановка, кметът заяви, че на терен има достатъчно екипи на Пожарната, Гражданска защита и полицията. Той е в постоянна координация с кмета на Несебър Николай Димитров и с ръководителите на силовите структури. Засега няма сигнали за бедстващи и блокирани хора, но в кметството постъпват десетки обаждания за наводнени имоти, дворове и приземни етажи.

Електричеството в района е прекъснато. Дъждът е започнал да намалява, но обстановката остава изключително тежка. "Надявам се да нямаме жертви, но положението е много сериозно", завърши Иван Николов.

Кметът на Царево: Обстановката е критична, няма данни за жертви (видео/снимки)
Виж още Кметът на Царево: Обстановката е критична, няма данни за жертви (видео/снимки)

Ситуацията е тежка не само в Свети Влас, а и в почти цялото Южно Черноморие. В община Царево е обявено пълно бедствено положение, след като там паднаха рекордни валежи от над 410 л/кв.м. Частично бедствено положение е в сила и за община Бургас. Наводнени са още Приморско и Несебър, а десетки пътища са затворени заради разрушени мостове и придошли реки. В помощ на екипите по места пътува и хеликоптер от София.

 
