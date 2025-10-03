Община Царево поиска помощ от военните, имало е осигурен екип, но не се е наложило

9757 Снимка: facebook.com/MunicipalityTsarevo

Община Царево съобщи, че е поискала помощ от военните за евентуално контролирано взривяване на устието на река Велека за оттичане на водата. Целта е водите, които идват от Странджа да се влеят безпрепятствено в морето и да няма опасност от наводнения на пътища, добавиха от общината.

Имаше осигурен екип, но не се наложи привеждане в изпълнение, поради естествено отичане на водата, обявиха от Областната управа в Бургас.

Усложнената обстановка, причинена от проливни валежи, доведе до наводнения и обявяване на бедствено положение на територията на цялата община.

Над 410 литра дъжд на кв. м са паднали в село Изгрев и 225 л/кв. м в град Царево, което е причинило мащабни разрушения на пътна инфраструктура, наводняване на домове и частни обекти. Най-сериозно пострадал е районът между с. Изгрев и град Царево - по трасето на придошлите води, съобщиха от общината.

Затворени са няколко пътни отсечки: пътят с. Изгрев - Малко Търново, поради разрушен мост (осигурен е обходен маршрут); пътят Царево - Арапя - с. Лозенец; мостовете към квартал "Василико" и към плаж Нестинарка.

Ограничено е движението към с. Синеморец и с. Резово. Пътят Царево - Бургас остава отворен.

Всички нуждаещи се са евакуирани. На терен продължават действията на общинските екипи, полицията и аварийните служби. От общината съобщават, че няма опасност от скъсване на язовирни стени.

Община Царево ще открие дарителска сметка за подпомагане на пострадалите домакинства и бизнеси. Гражданите могат да потърсят съдействие и от Службата за социално подпомагане.

След отминаване на валежите се извършва поетапно разчистване на засегнатите населени места. Призовава се гражданите да избягват пътувания и да не се събират около мостове и наводнени участъци.

Очаква се по-късно днес да бъде взето решение относно провеждането на учебни занятия и посещението на детски градини през следващата седмица.

