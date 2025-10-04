През изминалата нощ на терен останаха екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", полицията и жандармерията

Електроподаването във вилно селище "Елените" остава преустановено, съобщиха от пресцентъра на областната управа в Бургас. По време на оперативния щаб, който ще заседава, ще се начертаят действията, които предстои да започнат по-късно днес.

Обстановката в област Бургас постепенно се нормализира, информираха още от областната администрация.

През изминалата нощ на терен в Елените останаха екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", полицията и жандармерията.

По информация на кмета на Свети Влас Иван Николов през пункта на Българския червен кръст (БЧК), разположен в кметството, са преминали около 110 души, евакуирани от наводнения район. Оказвана е първа долекарска помощ, други са получили психологическа подкрепа.

По първоначални данни общият брой на евакуираните е над 200. Всички лица са настанени в хотелски комплекси в района, пише БТА.

През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация или да имат нужда от съдействие към настоящия момент, добавиха от областната администрация.

"Това е природа, унищожително бедствие, тепърва започват проверки. В момента сме се събрали, за да помогнем на хората. Ще се установи, ако има нещо неправилно застроено и ще се търсят причини. В момента звъним на БЧК за помощи, организирали сме сухи пакети, за да могат да бъдат изхранени бедстващите хора", каза кметът на Несебър Николай Димитров.

Вчера усложнената метеорологична обстановка в страната предизвика редица щети. Един гражданин и двама спасители загинаха по време на усложнената обстановка в резултат на поройните дъждове в курортното селище Елените.

През изминалото денонощие има 340 сигнала, постъпили в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", свързани с метеорологичната обстановка. Това каза в ефира на bTV главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи. Той подчерта, че сигналите са свързани основно с премахване на паднали дървета и наводнения, вследствие на интензивните валежи.

Проблем е липсата на електрозахранване в приблизително 100 населени места, посочи още Николов. Той увери, че се работи по възстановяването на електрозахранването в засегнатите райони.

Към момента нещата са спокойни, продължава дежурството на нашите колеги в Елените, обясни още той. По думите му трябва да има много строги норми за строителство в районите, в които има опасност от наводнения.

Усложнената метеорологична обстановка в страната предизвика редица щети, трима души загинаха при бедствените наводнения в Бургаско.

