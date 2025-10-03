Полицията преговаря с тях, за да се съгласят да бъдат изведени на безопасно място

Част от хората в курортното селище Елените отказват да се евакуират. Това съобщи пред журналисти главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция" след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

Общо около 50 души, персонал и гости, предстои да бъдат евакуирани.

"Част от гостите са се преместили на безопасни, според тях, места на горни етажи. Отказват да се евакуират", каза Васков.

На място се водят преговори с тези, които отказват да бъдат изведени от опасните участъци. Той отправи апел към всички граждани да спазват указанията на полицията.

Причината е, че на Елените ситуацията и към момента е много сложна, продължава да вали много сериозно - това е най-застрашеното място от всички бедстващи райони в страната към момента.

Именно там бяха дадени вече две жертви на наводнението - човек, който е бил на работното си място в подземен етаж на хотела, а след това и отнесен от приливната вълна пред очите на спасителите багерист.

Не е ясно и какво се е случило с възрастните хора, завлечени в морето, докато са се намирали в колата си, за чието издирване съобщи по-рано кметът на Влас.

По непотвърдена информация на "Флагман" има и двама служители на хотел в Елените, които се водят в неизвестност, след като са скочили в пороя от първия етаж на хотела, но официално това не е потвърдено.

Навсякъде има екипи на полицията, които са в готовност при необходимост да се евакуират хора, заяви главен комисар Васков, цитиран от БТА.

По думите му тази сутрин са евакуирани 30 души в Царево, но те вече са по домовете си, защото опасността е преминала.

По-рано днес министри от правителството представиха актуална информация за ситуацията в наводнените места в Бургаско и обявиха мерки за справяне с щетите от бедствието.

