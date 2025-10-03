8184 Снимки в колаж: БТА/Булфото/Фейсбук

Природозащитникът Тома Белев излезе с обяснение защо трагедията с вече два отнети човешки живота се случи точно в курорта Елените. Белев отрече коментарите на местните власти, че реката в комплекса е придошла и заради това се е стигнало до наводнение.

По думите му на това място няма река, просто защото там, където е била, е застроено от хотелски комплекси, което е забранено от закона. Съпредседателят на "Зелено движение" публикува и карти в профила си в социалната мрежа.

"Малко данни за реките, които не са реки. В случая Елените - в синьо са повдигнати границата на имотите които са речно течение. Както виждате река няма, има хотели, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. И всичко това за последните 20 години", коментира в профила си екозащитникът.

Той напомня, че реката е държавна собственост, за разлика от хотелите, игрищата и амфитеатъра в комплекса, които са частни.

"От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река", категоричен е Тома Белев.

Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директора на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са", категоричен е Белев.

Той прогнозира, че прокуратурата отново няма да открие виновни, както и преди две години при голямото наводнение в Царево.

"Ако искате можете да проверите сами, това са номерата на ПИ11538.506.39, 11538.506.34, 27454.502.46, 27454.502.47, 27454.502.45, 27454.502.43, 27454.502.36, 27454.502.18 Корупцията убива. Бог да прости загиналите. Няма да кажа, че сме го посочвали вече на институциите - няма смисъл, но ще го повтаряме докато го разберат - опасно е да разрешавате строителство върху реките", обобщава екоактивистът.

По-рано министърът на туризма Мирослав Боршош обяви, че е възложил да се направи пълна проверка на територията на ваканционните селища за това - по какъв начин и как са издавани строителните разрешителни за строеж на хотелите.

"Дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие. Засега не разполагаме с такава информация, но след като се направи проверка и от областния управител, и от РДНСК, ще имаме повече информация, дали става дума за много тежко стихийно бедствие или може да причинено от неадекватност от местната власт", обясни Боршош

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.