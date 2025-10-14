Не искам да живея с чувство на срам, когато се погледна в огледалото, заяви сценаристът и водещ в "7/8"

10001 БТА

Иво Сиромахов сам е взел решение да се раздели със Слави Трифонов и екипа му, част от който беше близо 30 години. Това стана ясно от участието му в ютуб канала на блогъра и граждански активист Асен Генов.

"Поправката беше ясен знак за опит да се постави под контрол на медиите и независимите гласове. На този терен се разделиха пътищата ни - по останалото на свободата на словото. Затова предложените промени в закона ги приемат не просто като спорна идея, а като предателство спрямо всичко, за което сме се борили рамо до рамо с хора, на които имам доверие. Когато тази ценност - свободата бъде подкопана, нищо не ни държи повече заедно. И затова напуснах", коментира Сиромахов.

Сценаристът и водещ заяви още, че пътищата им са се разминали точно по въпроса за свободата на словото.

"През годините ние сме водили много битки именно с опити за цензура. Влизали сме в остри конфликти със СЕМ, с действащи политици, които отдавна вече не са действащи. Водили сме битката не за нас, не за нашата свобода на словото, а за свободата на словото на за всички, защото свободата на словото не може да е за едни - или я има за всички, или я няма за никого. И в този смисъл това, което се случи, тази поправка в закона, която се опитаха да прокарат, аз го приех като предателство спрямо цялата ни предишна история, защото същите тези хора, с които сме стояли рамо до рамо, сме отстоявали именно този принцип, тази ценност. Когато тази ценност изчезне, вече няма какво да ни свързва. И затова аз прецених да напусна", каза още Иво Сиромахов.

По думите му гражданското общество е постигнало една малка победа - тази "мракобесна" поправка не успя да мине и ИТН я оттеглиха след бурни реакции на граждани и политици.

"Тя беше отхвърлена с усилията на доста хора, които наддадоха глас - намесиха се АЕЖ, съюзът на издателите, много активни граждани реагираха остро и на време, а тази реакция доведе до успех. Ако нямаше такава реакция, вероятно днес щяхме да сме в една друга ситуация, в която щяхме да внимаваме какво говорим за да не издадем нещо лично, от което би могло да последва от 1 до 6 години затвор", коментира Сиромахов.

Лидерът на ИТН и собственик на телевизия "7/8" Слави Трифонов междувременно защити законопроекта на партията за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който предвиждаше затвор до шест години за разпространение на информация за личния живот, въпреки че спорният текст вече бе оттеглен официално от депутатите му. По думите му в документа е ставало въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, "например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента". Трифонов заяви още, че според него 99% от хората не са чели законопроекта, в това число и Бойко Борисов, който в петък му се обади с молба да го оттегли.

Иво Сиромахов пък сподели в първото си интервю след раздялата, че още когато е била създадена партията той е дал ясно да се разбере, че няма да е част от нея. "Не подкрепям нито каузите й, нито виждам смисъл в нейните цели. Единственото ми условие да остана в телевизията беше да имам пълна творческа свобода. И я имах - досега. На моя терен се говори всичко, без монтаж, без цензура, без диктовка. Това беше причината да съм част от екипа тази година. Но и този прозорец се затвори. А аз не искам да живея с чувство на срам, когато се погледна в огледалото. Спокойствието и съвестта са по-важни от всичко", подчерта Сиромахов.

