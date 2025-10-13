Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, обяснява лидерът на ИТН

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов защити законопроекта на партията за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който предвиждаше затвор до шест години за разпространение на информация за личния живот, въпреки че спорният текст бе оттеглен официално.

С пост в официалния си профил във Фейсбук Трифонов обясни, че никога не е ставало дума за ограничаване на свободата на словото и атакува лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Междудругото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури - и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема. Във въпросния проектозакон въобще не ставаше дума за каквато и да е ревизия на свободата на словото. Просто е абсурдно "Има такъв народ" да иска подобно нещо", категоричен бе лидерът на ИТН.

По думите на Слави Трифонов в законопроекта е станало въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, "например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента".

"Всъщност пиша всичко това, защото хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа. Аз ще ви цитирам думите на един велик човек, който вече не е сред нас, но аз имах честта да познавам и да общувам с него - Рангел Вълчанов. Светла му памет! Та, той ми казваше: "Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!" И беше прав", заключва Трифонов.

В законопроекта като информация за личния живот се определяха всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". Разпространяването на такива детайли, без съгласие, на материален или друг носител, независимо дали става чрез печат, електронни информационни системи или други средства, от ИТН искаха да се смята за сериозно престъпление, а за него да се налагат наказания от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв.; в особено тежък случай или при настъпили тежки последици, да се лежи зад решетките от 2 до 6 години, а глобата - от 3000 до 8000 лв.

В петък Бойко Борисов обяви, че е разговарял със Слави Трифонов и законопроектът ще бъде изтеглен. Малко по-късно в петък Иво Сиромахов публикува във Фейсбук остра критика към ИТН и персонално към Тошко Йорданов, обвинявайки ги в предателство на каузите си.

В събота Сиромахов и Трифонов обявиха официално, че се разделят.

