На Слави Трифонов и Тошко Йорданов водещият пожела "здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум", защото "другото си го имат"

8350 Снимка: "Булфото"

Дългогодишният сценарист и водещ при Слави Трифонов - Иво Сиромахов, обяви, че напуска телевизия "Седем осми". Новината идва само ден след като той публикува остра критика срещу "Има такъв народ" и конкретно срещу Тошко Йорданов заради законопроекта, предвиждащ затвор за разпространение на лична информация.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "Седем осми", написа Сиромахов на страницата си във Фейсбук в събота следобед. В характерния си саркастичен стил той пожела на лидерите на партията Слави Трифонов и Тошко Йорданов "здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум", като добави, че "те другото си го имат".

Половин час по-късно Слави Трифонов потвърди раздялата с кратък пост, в който благодари на Сиромахов за съвместната им работа. "Колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре", написа Трифонов.

В четвъртък правната комисия в Народното събрание прие на първо четене предложение на ИТН за промени в Наказателния кодекс, които предвиждат от 1 до 6 г. затвор за разгласяване на данни за личния живот без съгласие. Текстът предизвика вълна от критики за посегателство срещу свободата на словото.

В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред журналисти, че лично е разговарял със Слави Трифонов и е получил уверение, че законопроектът ще бъде изтеглен.

Малко след това изявление дойде и първата остра реакция от Иво Сиромахов. В петък следобед той се обърна публично към председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов с думите: "Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно". В публикацията си Сиромахов обвини ИТН, че са предали всичките си първоначални каузи - от мажоритарната система до клетвата "никога с Борисов, никога с Пеевски".

Иво Сиромахов е главен сценарист в "Шоуто на Слави" в продължение на 19 години. За разлика от други свои колеги сценаристи, които станаха депутати, той не се присъедини към партията на Трифонов при създаването ѝ. През годините той е изразявал и други критични позиции спрямо политическите действия на ИТН.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.