Слави Трифонов: Вашата омраза ме зарежда и ме прави щастлив
Лидерът на партия ИТН с много личен пост в социалните мрежи
Лидерът на партия ИТН Слави Трифонов се обърна в профила си във Facebook към, както той самият се изрази "част от т.нар. българския естаблишмънт" и заяви, че ще направи всичко възможно тази "част" да продължи да може да изразява омразата си към него, което автоматично отвежда към фраза, която често се приписва на Волтер, но не му принадлежи: "Не съм съгласен с нито една дума от това, което казвате, но съм готов да умра за правото ви да го казвате".
Още по темата
Това се случва непосредствено след като предложените от "Има такъв народ" промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, бяха подкрепени от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси на първо гласуване за промените в Наказателния кодекс. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък заяви, че предложенията на ИТН ще бъдат оттеглени.
"Говорих със Слави Трифонов сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние не ги приемаме, каза Бойко Борисов. "Аз сутринта научих, като научих, се обадих лично аз на Слави, за което огромно благодаря, че разбра проблема веднага и го изтегли", отговори Борисов на въпрос проба на общественото мнение ли беше законопроектът. "Предполагам, че не са го прочели както трябва, сега го прочетоха както трябва, и ще го четат така, както трябва", каза Борисов.
И така, ето какво написа Трифонов:
"Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да..."
"Слави в ареста заради "Евровизия""
"Слави се върнал към дрогата?"
"Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника - София"
"Шоуменът изглежда ужасяващо без грим; главата му е цялата в рани; фоторепортер на "Папараци" успя да заснеме истината за Слави"
"Слави спи с малолетна"
"Слави не може да има деца"
"Слави е импотентен"
"Слави си сменя кръвта в Париж"
Това е една микроскопична частичка от нещата, които се пишат за мен. Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че всичко това е част от онова, което ми се случва, и съм се опитвал, доколкото мога, да предпазя близките си. Доколко съм успял — не знам, но знам, че това е част от българското публично пространство.
Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и жълти вестници — не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария.
Е, за добро или за лошо, в България не е така.
И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното — доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото.
Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам", пише Трифонов.