6164 Снимка: Булфото

Лидерът на партия ИТН Слави Трифонов се обърна в профила си във Facebook към, както той самият се изрази "част от т.нар. българския естаблишмънт" и заяви, че ще направи всичко възможно тази "част" да продължи да може да изразява омразата си към него, което автоматично отвежда към фраза, която често се приписва на Волтер, но не му принадлежи: "Не съм съгласен с нито една дума от това, което казвате, но съм готов да умра за правото ви да го казвате".

Това се случва непосредствено след като предложените от "Има такъв народ" промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, бяха подкрепени от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси на първо гласуване за промените в Наказателния кодекс. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък заяви, че предложенията на ИТН ще бъдат оттеглени.

"Говорих със Слави Трифонов сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние не ги приемаме, каза Бойко Борисов. "Аз сутринта научих, като научих, се обадих лично аз на Слави, за което огромно благодаря, че разбра проблема веднага и го изтегли", отговори Борисов на въпрос проба на общественото мнение ли беше законопроектът. "Предполагам, че не са го прочели както трябва, сега го прочетоха както трябва, и ще го четат така, както трябва", каза Борисов.

И така, ето какво написа Трифонов:

"Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да..."

"Слави в ареста заради "Евровизия""

"Слави се върнал към дрогата?"

"Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника - София"

"Шоуменът изглежда ужасяващо без грим; главата му е цялата в рани; фоторепортер на "Папараци" успя да заснеме истината за Слави"

"Слави спи с малолетна"

"Слави не може да има деца"

"Слави е импотентен"

"Слави си сменя кръвта в Париж"

Това е една микроскопична частичка от нещата, които се пишат за мен. Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че всичко това е част от онова, което ми се случва, и съм се опитвал, доколкото мога, да предпазя близките си. Доколко съм успял — не знам, но знам, че това е част от българското публично пространство.

Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и жълти вестници — не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария.

Е, за добро или за лошо, в България не е така.

И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното — доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото.

Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам", пише Трифонов.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.