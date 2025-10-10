Лидерът на ГЕРБ предположи, че депутатите му не са прочели документа "както трябва" документа, но обяви, че би подкрепил мерки срещу това "да застанеш пред къщата на някой и да притесняваш семейството му?"

5982 Снимка: "Булфото"

Спорният законопроект на "Има такъв народ", който предвижда затвор до шест години за разпространение на информация за личния живот, ще бъде изтеглен. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, като уточни, че е разговарял лично с лидера на ИТН Слави Трифонов тази сутрин и е получил уверение за това.

"Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря, и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не ги приемаме", заяви Борисов пред журналисти в парламента.

Развръзката идва по-малко от 24 часа, след като вчера парламентарната правна комисия подкрепи на първо четене предложението с гласовете на ГЕРБ-СДС, ИТН и "Възраждане", което предизвика остра реакция от "Продължаваме промяната - Демократична България" и МЕЧ.

На въпрос защо тогава депутатите от ГЕРБ са подкрепили законопроекта в комисия, Борисов отговори:

"Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега го прочетоха както трябва".

Лидерът на ГЕРБ все пак уточни, че макар и да не приема крайни мерки като лишаване от свобода, в идеята на закона има текстове, които би подкрепил. Той даде пример със злоупотребата с изкуствен интелект за създаване на фалшиви клипове и тормоза над публични личности пред домовете им.

"Има неща, които действително би могло да се поправят. Примерно изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно", коментира Борисов. Той добави, че не би подкрепил наказание от "шест години затвор, не, абсурд", но би подкрепил "дебели глоби".

Борисов разграничи свободата на словото от тормоза над публични личности и техните семейства:

"Каква журналистика е това да застанеш пред къщата на някой и да притесняваш семейството му?"

"Затова, като говорих със Слави Трифонов, има текстове, които аз бих подкрепил. Но има и други текстове...", каза Борисов, без да довърши. Той отново благодари на Трифонов, "че разбра проблема веднага" и потвърди, че законопроектът е оттеглен.

