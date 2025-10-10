Спорният законопроект на "Има такъв народ", който предвижда затвор до шест години за разпространение на информация за личния живот, ще бъде изтеглен. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, като уточни, че е разговарял лично с лидера на ИТН Слави Трифонов тази сутрин и е получил уверение за това.

"Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря, и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не ги приемаме", заяви Борисов пред журналисти в парламента.

Развръзката идва по-малко от 24 часа, след като вчера парламентарната правна комисия подкрепи на първо четене предложението с гласовете на ГЕРБ-СДС, ИТН и "Възраждане", което предизвика остра реакция от "Продължаваме промяната - Демократична България" и МЕЧ. 

Денков: ИТН предлага закон, с който всеки казващ истината може да влезе в затвора
Виж още Денков: ИТН предлага закон, с който всеки казващ истината може да влезе в затвора

На въпрос защо тогава депутатите от ГЕРБ са подкрепили законопроекта в комисия, Борисов отговори:

"Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега го прочетоха както трябва".

Лидерът на ГЕРБ все пак уточни, че макар и да не приема крайни мерки като лишаване от свобода, в идеята на закона има текстове, които би подкрепил. Той даде пример със злоупотребата с изкуствен интелект за създаване на фалшиви клипове и тормоза над публични личности пред домовете им.

"Има неща, които действително би могло да се поправят. Примерно изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно", коментира Борисов. Той добави, че не би подкрепил наказание от "шест години затвор, не, абсурд", но би подкрепил "дебели глоби".

Предложението на ИТН за затвор при намеса в личния живот е с крачка по-близо до приемане
Виж още Предложението на ИТН за затвор при намеса в личния живот е с крачка по-близо до приемане

Борисов разграничи свободата на словото от тормоза над публични личности и техните семейства:

"Каква журналистика е това да застанеш пред къщата на някой и да притесняваш семейството му?"

"Затова, като говорих със Слави Трифонов, има текстове, които аз бих подкрепил. Но има и други текстове...", каза Борисов, без да довърши. Той отново благодари на Трифонов, "че разбра проблема веднага" и потвърди, че законопроектът е оттеглен.

 
ИЗБРАНО
След високо напрежение за Зала 1 на НДК: Краси Аврамов подаде ръка на огорчената Кичка Бодурова Лайф
След високо напрежение за Зала 1 на НДК: Краси Аврамов подаде ръка на огорчената Кичка Бодурова
11375
След драма и напрежение - феноменалният Насар отново е на световния връх! Корнер
След драма и напрежение - феноменалният Насар отново е на световния връх!
20180
Влиза в сила регламентът за незабавните плащания в евро Бизнес
Влиза в сила регламентът за незабавните плащания в евро
6105
Ревю: Ето как Huawei FreeBuds 7i вдигат летвата в достъпния клас IT
Ревю: Ето как Huawei FreeBuds 7i вдигат летвата в достъпния клас
3947
Той напуска съпругата си заради мъж и се връща при нея заради рак Impressio
Той напуска съпругата си заради мъж и се връща при нея заради рак
12621
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново URBN
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново
5973
Колизеят в Рим отваря за първи път секретния коридор на император Комод (снимки/видео) Trip
Колизеят в Рим отваря за първи път секретния коридор на император Комод (снимки/видео)
8931
Крем супа с печен чесън, картофи и пармезан Вкусотии
Крем супа с печен чесън, картофи и пармезан
456
Кои най-добри приятели са и най-токсични? Zodiac
Кои най-добри приятели са и най-токсични?
333
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни Времето
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни
655