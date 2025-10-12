Не знам какви действия ще предприемат колегите от "Има такъв народ", но действително г-н Слави Трифонов пое такъв ангажимент, коментира Деница Сачева

506 Снимка: БТА

От ГЕРБ очакват законопроектът на "Има такъв народ", предвиждащ затвор за всеки, който публикува лична информация за физическо лице, да бъде изтеглен. Заявка за това беше направена още в петък, но към момента проектът за промяна на наказателния кодекс остава в деловодството на Народното събрание.

Деница Сачева от партията коментира, че в разговорите с колегите от ИТН е било постигнато разбирателство за проблемите в законопроекта.

"Не знам какви действия ще предприемат колегите от ИТН, но действително г-н Слави Трифонов пое такъв ангажимент да изтеглят законопроекта. В нашите разговори с колегите от "Има такъв народ" стигнахме до извода, че има проблеми, които трябва да бъдат решавани, но те изискват нови текстове и сериозно обществено обсъждане. Нашият председател и лидер на партията много ясно заяви, а това е мнението и на цялата партия, че ние няма да подкрепяме законопроекти, които са свързани с ограничаване свободата на словото", заяви пред журналисти Сачева.

В четвъртък правната комисия в Народното събрание прие на първо четене предложение на ИТН за промени в Наказателния кодекс, които предвиждат от 1 до 6 г. затвор за разгласяване на данни за личния живот без съгласие. Текстът предизвика бурни обществени и политическа критики за посегателство срещу свободата на словото.

Лидерът на ИТН Слави Трифов обясни, обръщайки се към критиците на идеята, че ще отстоява свободата на словото, "за да можете свободно да изразявате омразата си".

В петък лидерът на ГЕРБ обяви пред журналисти, че лично е разговарял със Слави Трифонов и е получил уверение, че законопроектът ще бъде изтеглен.

В събота дългогодишният сценарист и водещ при Слави Трифонов - Иво Сиромахов, пък обяви, че напуска телевизия "Седем осми". Новината дойде само ден след като той публикува остра критика срещу "Има такъв народ" и конкретно срещу Тошко Йорданов заради законопроекта, предвиждащ затвор за разпространение на лична информация.

