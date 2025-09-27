Според Николай Владимиров съдът се е позовал единствено на изолирани изречения от записите

2488 Снимки в колаж: Нова телевизия/Булфото

Адвокатът на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев - Николай Владимиров - заяви, че в записите от специални разузнавателни средства няма данни, които да уличават неговия клиент. По думите му защитата ще поиска ново разглеждане на мярката за неотклонение.

Според защитата съдът се е позовал единствено на изолирани изречения от записи, които не касаят Коцев. Освен това в СРС-тата не фигурират срещи между свидетелите и ключови лица по делото, нито доказателства за подкупи, заяви адвокатът на варненския кмет пред "Нова".

"В записите няма нищо уличаващо срещу моя клиент. Ще подадем ново искане за преразглеждане на мярката на неотклонение "задържане под стража" на кмета. Ако тя бъде изменена в по-лека, Коцев няма да се връща в общината, за да не се твърди, че влияе на разследването", каза Николай Владимиров.

Адвокатът оспори и свидетелските показания срещу Коцев, като ги определи като недостоверни.

"Станахме свидетели на два напълно неоснователни отвода по делото. Няма предвидена такава хипотеза в НПК - да се чувстваш неудобно от общественото мнение и да не свършиш работата, за която ти плащат. Така че просто прехвърлиха "горещия картоф" на следващия. СРС-тата са използвани по повод обвиняемите лица и един свидетел - Диан Иванов, като за пръв път в четвъртото заседание съдът се позова на 1-2 изречения от записите, които не касаеха г-н Коцев и общинските съветници. В началото разследването е било насочено и срещу Иванов", допълни адвокат Владимиров.

По думите му няма доказано вземане или даване на суми от страна на Диан Иванов.

Коцев бе задържан на 8 юли по сигнал за корупция, свързан с обществена поръчка.

Прокуратурата го обвини в участие в престъпна група, вземане на подкупи, злоупотреба с власт и пране на пари. Обвиненията включват и опит за изнудване на стойност 15% от договор за доставка на готови храни за училища и детски градини.

Част от ключовите свидетели са бившият заместник-кмет Диан Иванов и бизнесдамата Пламенка Димитова, чиито показания са определяни като спорни. Иванов първоначално заяви, че Коцев го е инструктирал да участва в изнудване, но по-късно оттегля част от твърденията си, заявявайки натиск от страна на Антикорупционната комисия.

Съдът два пъти отказа да промени мярката му за неотклонение, с аргумент, че като кмет може да влияе на разследването. Арестът предизвика протести в страната и реакции от европейски партии и групи, като рупата Renew Europe в Европейския парламент и Либералната партия АЛДЕ, които изразиха тревога за състоянието на правосъдието в България. "Продължаваме промяната", чийто кмет бе Коцев, е член на АЛДЕ.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.