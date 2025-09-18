Нов състав на Софийския апелативен съд ще разгледа въззивното дело по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев.

Едри риби под прицел

Делото касае жалба на защитата на Коцев срещу решение на Софийския градски съд, с което той беше оставен в ареста, припомня БНР. Вчера пети наказателен състав с председател Александър Желязков си направи отвод по делото за мярката на Благомир Коцев и то беше преразпределено на нов съдебен състав.

Инициативата "Правосъдие за всеки" организира днес следобед протест пред сградата на Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов "Отпор на диктатурата! Свобода!" и е във връзка с днешното заседание на Софийския апелативен съд. Магистратите трябва да решат дали да оставят окончателно в ареста не само варненския кмет, но и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.

И тримата апелативни съдии по делото на Благомир Коцев си направиха отвод
След два месеца в ареста, миналата седмица градският съд отново отказа да освободи Коцев, като съдия Ани Захариева дори заяви в определението си, че съдът не е обвързан само от преценка за обосновано предположение за участие в престъпленията, за които Коцев е обвинен. Захариева цитира чл. 63, ал. 1 от НПК, според който мярка за неотклонение задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, като добави, че законодателят не е записал в текста на разпоредбата "престъплението, за което е обвинен". Съдът се позова на множество показания на свидетели, за да обоснове участие на Коцев и в престъпната група, и в поискания подкуп.

Така днес предстои отново апелативният съд да решава окончателно дали Коцев ще остане задържан.

