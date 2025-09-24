Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание, заяви той

3006 Снимка: Булфото

Благомир Коцев, когото Софийският Апелативен съд снощи остави за постоянно в ареста, призова прокуратурата да го отстрани от поста му, след като е оставен зад решетките с основния мотив, че като кмет на Варна може да повлияе на разследването. Сам обаче няма да подаде оставка. Това той направи чрез писмо, публикувано на неговия фейсбук профил, който бива поддържан и след задържането на обвинения в корупция градоначалник.

"Благо искаше да каже това на глас, като свободен човек. Съдът обаче реши друго. Днес от ареста получихме това писмо от него. Публикуваме го по негово настояване", пишат администраторите, които поддържат профила на Коцев и предава думите на варненския кмет:

"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път.

Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: "Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми".

Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва.

Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори.

Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!", гласи обръщението на Благомир Коцев.

Днес от 18:00 часа пред Община Варна ще има пореден протест срещу неговото задържане, добавят администраторите на страницата му в социалната мрежа "Имаме шанса да отговорим на призива на Благо и да покажем какво мислим за подмяната на вота ни!", пишат те.

Вчера апелативните магистрати приеха, "че е налице обосновано предположение за извършено от Коцев престъпление", като се позоваха на показанията на Пламенка Димитрова. Според тях, показанията на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който напусна през месец май и беше сочен като основен свидетел на обвинението, са "в насока за съпричастност на Коцев" към повдигнатото обвинение и не смятат, че показанията му са дискредитирани.

Съдът прие още и че са налице и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Благомир Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК. Безспорно е, че по делото липсват доказателства обвиняемият да се укрие. Съществува обаче риск от извършване на престъпление, пише в мотивите на Апелативния съд.

Изменение на мярката в по-лека представлява риск за събиране на доказателства, смятат магистратите. Според съда са факт и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК, тъй като той и към настоящия момент продължава да заема длъжността кмет на Варна (Благомир Коцев беше задържан и е в ареста от 8 юли).

Според съда предстоят още разпити на свидетели, на които Коцев като кмет може да повлияе. Поради сложността на делото, срокът на задържане, наближаващ 3 месеца, не се счита за забавяне в разследващите органи и не са налице данни за изменение на мярката за неотклонение на кмета, посочиха съдиите. Според закона, след този отказ за пускането на Благомир Коцев от ареста, задържането му може да е до 8 месеца - факт, който беше изтъкнат от прокуратурата в рамките на съдебното заседание.

Решението на Софийския Апелативен съд е окончателно.

