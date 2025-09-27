Кирил Петков: Вярвам безгранично на Асен Василев, номинирам Благомир Коцев за ИС
Петков отбеляза, че корупцията остава фундамент за партията. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов призова да бъде възстановен Коалиционния съвет. Божанов от "Да България" отбеляза, че са алтернативата
Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока, заяви бившият премиер Кирил Петков в началото на Общото събрание на "Продължаваме промяната", на което формацията избира председател и ръководни органи.
Петков номинира арестувания кмет на Варна Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната" с аргумента, че има опит в местната власт и не се снима под герба. Защото застана до всички нас и каза, че няма да ни пречупят, отбеляза още той. Приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден, е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода, заяви още Петков.
Никой не е по-голям от каузата, а каузата е България, и с действия, а не с думи трябва да изпълним тази кауза, заяви Кирил Петков. Той посочи, че политиката в "Продължаваме промяната" не е взимане, а даване. Много е важно, когато дойде критичен момент, да можеш да поемем щафетата. Във времето е важно и да можеш да подаваш щафетата, добави Петков. Той отбеляза, че нулева толерантност към корупцията остава фундамент за партията.
Досега разбрахме, че можем да се борим на фронтовата линия, но това не е достатъчно, трябва да изградим тил, посочи Петков и допълни, че ще помогне за изграждането на този тил. Той отбеляза, че борбата е безкрайна и трябва да са готови за маратон, а не за спринт.
Това, което мога да ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си, заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
Трябва да покажем, че както в последните три години, така и занапред, България не е обречена да бъде на последно място, каза той.
Не е битка, това е война и тя ще бъде много дълга, защото врагът е много силно окопан, заяви Василев. "Представете си какво е на някого да му спрете 3-4-5 млрд., които всяка година взема и разпределя, за да поддържа машината, която го подкрепя и му печели изборите годишно. Представете си какво е да кажете - всички тирове на границата трябва да минават през скенер, а не само 10%, и да стъпите на врата на истинската контрабанда в пълния й вид и да докарате митничари и от Щатите, и от Англия, да помолите и Германия, и Франция да изпратят, за да има истински екипи, а не само български. Представете си какво е да кажете на едни болнични директори, че няма да получават по 100 хиляди лева на месец, а да обяснявате, че не можете да плащате 1000 лева на медицинските сестри", посочи той. По думите му това е система от хора и зависимости и нейното ограничаване и постепенно разграждане също ще отнеме десетилетия.
На форума на "Продължаваме промяната" присъстват лидерите на коалиционните партньори от "Демократична България" - председателят на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Видеобръщения към делегатите отправиха Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент.
До момента Асен Василев е единствен кандидат за председател на "Продължаваме промяната", казаха за БТА от пресцентъра на партията. Гласуването за ръководни органи е утре и дотогава могат да се появят и други кандидати за поста.
Общността от свободни хора, която заедно представляваме, е алтернативата за развитието на България, заяви Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от "Демократична България", в приветствието си към делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната".
Тази общност е много по-широка от гласовете, които сме получили на последните избори. Тя е алтернативата на задкулисното управление с мутренски подходи, което виждаме напоследък, отбеляза Божанов.
Тази коалиция може и трябва да убеди хората, че е алтернатива, заяви съпредседателят на "Да, България". Трябва с действия да убедим хората, че ние сме алтернативата, защото тази алтернатива е нужна като отговор на политическата криза, която не си е тръгнала, но се връща с все по-голяма сила, именно заради нелегитимното упражняване на власт напоследък, допълни той.
Божанов призна, че с "Продължаваме промяната" са имали различия по определени теми и закони, но важна е общата цел, която ги държи заедно. Можем да бъдем силни в това многообразие, но трябва да убедим хората, че е така, допълни той.
Трябва да бъдем търпеливи, за да може съвместно да разширяваме своята подкрепа, защото тази коалиция е единствената алтернатива на днешното политическо статукво, заяви лидерът на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов в приветствието си на Общото събрание на коалиционния си партньор "Продължаваме промяната".
Не искам да коментирам останалите, които заявяват, че са алтернатива, защото всички те гледат на изток, а ние упорито трябва да работим и да теглим България на запада, заяви той.
Атанасов призова да бъдат уважителни едни към други и да бъде диалогични, за да може във формата на диалог да формулират своите и цели и заедно да ги следват, защото "Съединението прави силата".
Нека да възстановим Коалиционния съвет, за да взимаме и преследваме решенията заедно, иначе тези, които ни наблюдават винаги ще търсят цепнатини, в които да набиват клинове, посочи Атанас Атанасов.
Има тактика в политическата игра старите муцуни да си отиват, да се искат нови, но без старите не може, коментира той по повод думи на бившия премиер Кирил Петков в началото на форума на "Продължаваме промяната".
В края на юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на "Продължаваме промяната" след скандал, свързан с твърдения за оказван натиск на районните кметове на "Люлин" и "Младост" за обществени поръчки. На заседание на Националния съвет на партията беше решено, че Асен Василев остава единствен председател до провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на 27-28 септември.