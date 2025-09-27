Петков отбеляза, че корупцията остава фундамент за партията. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов призова да бъде възстановен Коалиционния съвет. Божанов от "Да България" отбеляза, че са алтернативата

6235 Снимка: БТА

Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока, заяви бившият премиер Кирил Петков в началото на Общото събрание на "Продължаваме промяната", на което формацията избира председател и ръководни органи.

Петков номинира арестувания кмет на Варна Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната" с аргумента, че има опит в местната власт и не се снима под герба. Защото застана до всички нас и каза, че няма да ни пречупят, отбеляза още той. Приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден, е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода, заяви още Петков.

Никой не е по-голям от каузата, а каузата е България, и с действия, а не с думи трябва да изпълним тази кауза, заяви Кирил Петков. Той посочи, че политиката в "Продължаваме промяната" не е взимане, а даване. Много е важно, когато дойде критичен момент, да можеш да поемем щафетата. Във времето е важно и да можеш да подаваш щафетата, добави Петков. Той отбеляза, че нулева толерантност към корупцията остава фундамент за партията.

Снимка: БТА

Досега разбрахме, че можем да се борим на фронтовата линия, но това не е достатъчно, трябва да изградим тил, посочи Петков и допълни, че ще помогне за изграждането на този тил. Той отбеляза, че борбата е безкрайна и трябва да са готови за маратон, а не за спринт.

Това, което мога да ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си, заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Трябва да покажем, че както в последните три години, така и занапред, България не е обречена да бъде на последно място, каза той.

Не е битка, това е война и тя ще бъде много дълга, защото врагът е много силно окопан, заяви Василев. "Представете си какво е на някого да му спрете 3-4-5 млрд., които всяка година взема и разпределя, за да поддържа машината, която го подкрепя и му печели изборите годишно. Представете си какво е да кажете - всички тирове на границата трябва да минават през скенер, а не само 10%, и да стъпите на врата на истинската контрабанда в пълния й вид и да докарате митничари и от Щатите, и от Англия, да помолите и Германия, и Франция да изпратят, за да има истински екипи, а не само български. Представете си какво е да кажете на едни болнични директори, че няма да получават по 100 хиляди лева на месец, а да обяснявате, че не можете да плащате 1000 лева на медицинските сестри", посочи той. По думите му това е система от хора и зависимости и нейното ограничаване и постепенно разграждане също ще отнеме десетилетия.

На форума на "Продължаваме промяната" присъстват лидерите на коалиционните партньори от "Демократична България" - председателят на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Видеобръщения към делегатите отправиха Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент.

Снимка: БТА

До момента Асен Василев е единствен кандидат за председател на "Продължаваме промяната", казаха за БТА от пресцентъра на партията. Гласуването за ръководни органи е утре и дотогава могат да се появят и други кандидати за поста.

Общността от свободни хора, която заедно представляваме, е алтернативата за развитието на България, заяви Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от "Демократична България", в приветствието си към делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната".

Тази общност е много по-широка от гласовете, които сме получили на последните избори. Тя е алтернативата на задкулисното управление с мутренски подходи, което виждаме напоследък, отбеляза Божанов.

Тази коалиция може и трябва да убеди хората, че е алтернатива, заяви съпредседателят на "Да, България". Трябва с действия да убедим хората, че ние сме алтернативата, защото тази алтернатива е нужна като отговор на политическата криза, която не си е тръгнала, но се връща с все по-голяма сила, именно заради нелегитимното упражняване на власт напоследък, допълни той.

Снимка: БТА

Божанов призна, че с "Продължаваме промяната" са имали различия по определени теми и закони, но важна е общата цел, която ги държи заедно. Можем да бъдем силни в това многообразие, но трябва да убедим хората, че е така, допълни той.

Трябва да бъдем търпеливи, за да може съвместно да разширяваме своята подкрепа, защото тази коалиция е единствената алтернатива на днешното политическо статукво, заяви лидерът на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов в приветствието си на Общото събрание на коалиционния си партньор "Продължаваме промяната".

Снимка: БТА

Не искам да коментирам останалите, които заявяват, че са алтернатива, защото всички те гледат на изток, а ние упорито трябва да работим и да теглим България на запада, заяви той.

Атанасов призова да бъдат уважителни едни към други и да бъде диалогични, за да може във формата на диалог да формулират своите и цели и заедно да ги следват, защото "Съединението прави силата".

Нека да възстановим Коалиционния съвет, за да взимаме и преследваме решенията заедно, иначе тези, които ни наблюдават винаги ще търсят цепнатини, в които да набиват клинове, посочи Атанас Атанасов.

Има тактика в политическата игра старите муцуни да си отиват, да се искат нови, но без старите не може, коментира той по повод думи на бившия премиер Кирил Петков в началото на форума на "Продължаваме промяната".

В края на юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на "Продължаваме промяната" след скандал, свързан с твърдения за оказван натиск на районните кметове на "Люлин" и "Младост" за обществени поръчки. На заседание на Националния съвет на партията беше решено, че Асен Василев остава единствен председател до провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на 27-28 септември.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.