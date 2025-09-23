Цялото ми семейство е с ковид, ако има начин, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях, каза с треперещ глас пред съда Благомир Коцев

4258 Снимка: БТА

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста за постоянно. Това реши Софийския Апелативен съд след дълго заседание, превключило след 21 ч. във вторник.

Магистратите приемат, "че е налице обосновано предположение за извършено от Коцев престъпление, като се позовава на показанията на Пламенка Димитрова". Според тях, показанията на бившият зам.-кмет Диан Иванов, който напусна през месец май и беше сочен като основен свидетел на обвинението, са "в насока за съпричастност на Коцев" към повдигнатото обвинение и не смята, че показанията му са дискредитирани.

Съдът приема още и че са налице и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Благомир Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК. Безспорно е, че по делото липсват доказателства обвиняемият да се укрие. Съществува обаче риск от извършване на престъпление, пише в мотивите на съда, цитирани от БНР.

Изменение на мярката в по-лека представлява риск за събиране на доказателства, смятат магистратите. Според съда са факт и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК, тъй като той и към настоящия момент продължава да заема длъжността кмет на Варна (Благомир Коцев беше задържан и е в ареста от 8 юли).

Според съда предстоят още разпити на свидетели, на които Коцев като кмет може да повлияе. Поради сложността на делото, срокът на задържане, наближаващ 3 месеца, не се счита за забавяне в разследващите органи и не са налице данни за изменение на мярката за неотклонение на кмета, посочиха съдиите.

Решението на Софийския Апелативен съд е окончателно.

Според закона, след този отказ за пускането на Благомир Коцев от ареста, задържането му може да е до 8 месеца - факт, който беше изтъкнат от прокуратурата в рамките на съдебното заседание.

Софийският апелативен съд (САС) заседаваше днес като втора инстанция по мярката за неотклонение на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев.

В началото на заседанието адвокатката му Ина Лулчева поиска отвод на съдия Венелин Иванов с мотив, че е бил в закрития вече Специализиран наказателен съд.

Снимка: БТА

Тя поиска отвод и на председателя на съдебния състав Стефан Илиев, тъй като не бил определен на принципа на случайно разпределение. Прокуратурата оспори.

Снимка: БТА

Съставът на съда реши да не се отвежда с мотиви, че председателят е определен със заповед на посочения да решава това заместник административен ръководител на САС. Отделно от това съдът прие, че отводите забавят ненужно производствата по мерките, като напомни и отвода на съдия Георги Ушев. Съдът остави без уважение и искането за отвод на съдия Венелин Иванов, като прие, че той не е засегнат от закриването на спецсъдилищата, тъй като законно е преназначен в САС.

След като беше даден ход на делото, адвокат Лулчева представи молба до прокуратурата да бъде разпитан бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който твърди, че първоначалните му показания срещу Благомир Коцев са дадени под натиск и заплахи и че в тях той не е уличил градоначалника.

Другият адвокат на Коцев - Николай Владимиров, заяви, че прокуратурата се е хванала като удавник за сламка за показанията на Пламенка Димитрова, която досега дала четири различни трактовки защо ѝ е искан подкуп. Защитникът изтъкна, че свидетелката никъде не сочила, че подкуп ѝ е искан от кмета.

Лулчева пък направи паралел с делата срещу бившия столичен кмет Стефан Софиянски, които били за много по-големи суми, но никому не хрумнало да го задържи под стража.

Тя изтъкна, че Софийската градска прокуратура не е проверила дали подкуп е искан от неизвестен депутат, което е основанието делото да се гледа в София. И посочи, че делото следва да се изпрати във Варна. Лулчева цитира съдебна практика, от която следва, че незнанието кое е лицето с имунитет води до незнание дали то изобщо е с имунитет. И посочи практика на Върховния касационен съд, според която дело се прекратява, ако прокурорът го е внесъл пред некомпетентен съд.

Тя посочи, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не изпълнява указанията на прокурора да разпита Диан Иванов. КПК няма тази самостоятелност да избира да изпълни или не тези указания. "Но защо прокурорът не разпитва Иванов? Чл. 46 от НПК му дава правомощие сам да го разпита", изтъкна адвокатката и изрази подозрения, че Иванов не бива разпитан, защото ще компрометира воденето на делото и събирането на доказателства.

Благомир Коцев разказа пред съда за единствената си среща с Пламенка Димитрова, поводът за която било изпълнението на възложената не нейна фирма обществена поръчка за доставка на храна за нуждите на социални услуги, която е изтичала, а новата поръчка още се е обжалвала и е можело да възникне "дупка" в снабдяването.

"Моля да вземете предвид, че имам две малки деца. Нямам никакво желание да се връщам в общината. Нека прокуратурата поиска отстраняването ми", заяви кметът. "Цялото ми семейство е с ковид, ако има начин, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях", каза с треперещ глас пред съда Коцев. "За мен чисто човешки беше шокиращо да чуя всички тези неща за себе си, чувствах се сякаш вече съм осъден", допълни той.

Прокуратурата пледира жалбата да бъде оставена без уважение и посочи, че задържане под стража може да се вземе за до 8 месеца. От държавното обвинение заявиха, че се извършват процесуално-следствени действия, включително данъчни ревизии и изтъкнаха как материалите по делото са нараснали от 18 до 40 тома.

Обвинението обяви отказа на Диан Иванов от дадените под натиск показания като проявление на оказан натиск, но в обратна посока - като опасност Коцев да извърши престъпление, ако е на свобода.

Кметът на Варна Благомир Коцев беше арестуван на 9 юли. На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането му за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" и го остави в ареста.

