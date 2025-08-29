Адвокат Ина Лулчева обясни, че молбата се подава в прокуратурата, която е длъжна незабавно да изпрати делото в съда

2130 Снимка: БТА

Защитата на задържания на 8 юли кмет на Варна Благомир Коцев е внесла днес в прокуратурата искане за изменение на мярката му за неотклонение. Това съобщи самата Ина Лулчева във видео, публикувано в страницата на "Продължаваме промяната" във Фейсбук.

"Искането се подава в прокуратурата, която е длъжна незабавно да изпрати делото в съда. И се надявам, че другата седмица би следвало да се разгледа това искане на защитата от магистратите. Надявам се, че съдът ще се увери, че вече десет месеца след началото на делото, защото то е започнато тогава, няма никакви основания господин Коцев да стои в ареста. Защитата твърдеше, че няма основания и преди два месеца, но считам, че това сега е още по-ясно", добави юристката.

Адвокат Лулчева каза още, че продължават разпитите на служители от Община Варна, но защитата няма достъп до делото.

"Но това, което се надявам сега е да не се изпълни заканата на един депутат от ГЕРБ, който каза, че господин Коцев трябва да стои в ареста, докато не бъде сменена властта във Варна. Така че се надявам, че тези процесуални действия показват едно нормално развитие и че не се налага и няма основание Благомир Коцев да бъде държан повече или да бъде заменян по един непредвиден в закона начин", заяви защитничката.

Ина Лулчева е убедена, че варненският кмет ще бъде пуснат на свобода.

"Безспорно е, че той няма да се укрие, още по-малко, че ще се извърши някакво престъпление и не би следвало да се създава впечатление, че чрез този арест се цели подмяна на вота на избирателите във Варна", каза още тя.

Кметът на Варна, общинските съветници от морския град Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесменът Ивайло Маринов са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Варна от юли 2024 г. до 19 ноември 2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица.

На 11 юли Софийският градски съд постанови "задържане под стража" за четиримата. Седмица по-късно Софийският апелативен съд остави Коцев, Кателиев и Стефанов окончателно в ареста, а Маринов бе пуснат на свобода с подписка.

От "Продължаваме промяната" съобщиха, че на 2 септември от 18:30 часа пред Община Варна ще се състои протест в подкрепа на Благомир Коцев с искане за незабавно освобождаване на политическите затворници.

