През цялото време на президентството на Доналд Тръмп мейнстрийм медиите постоянно внушаваха, че Русия разполага с така наречения "компромат" за президента - компроматни материали, използвани като оръжие за влияние чрез изнудване. Всички си спомняме ежедневния поток: "Има ли Русия компромат за Тръмп?", питаше Си Ен Ен.

"Една руска дума, която американците трябва да знаят: "компромат"", написа Грег Майър в NPR, като заключи, че "Русия може да разполага с компрометиращи материали за новоизбрания президент Доналд Тръмп". В. "Гардиън" се съгласи, като написа, че има "очевидно потвърждение, че Кремъл разполага с компромат, или потенциално компрометиращ материал за Тръмп... който се е случил по време на пътуванията на Тръмп до Москва".

Джонатан Чейт написа в "Ню Йорк Мегазин", че Русия има "тайни лостове за влияние върху Тръмп" и "голяма част от уличаващата информация е потвърдена" - твърдение, повторено от Би Би Си в статия, озаглавена "Русия и изкуството на "компромата". В. "Вашингтон пост" беше обсебен от теорията на конспирацията, публикувайки множество статии за това, както и "Дейли Бийст" с постоянен поток от статии. Дори "Ню Йорк Таймс" популяризира конспиративната теория, че Русия е имала компромат срещу президента, въз основа на кратка среща, на която е присъствал един от синовете на Тръмп в Тръмп Тауър. Бяха написани цели книги за всички компромати, които Кремъл уж имал за президента Тръмп, и те бяха охотно цитирани от всички водещи медии.

И какъв е този компромат, който Русия е имала за Тръмп, според нашите августейши медийни институции? Путин бил разполагал със секс записи на Тръмп с проститутки, които пикаят върху него.

Изглежда толкова нелепо, че някой - да не говорим за нашите най-отбрани медийни институции - е повярвал в това със задна дата. Сега вече знаем, че записът с уринирането произлиза от кампанията на Хилъри Клинтън. Но конспиративната теория за компромата беше от съществено значение за разказа на демократите, че Русия притежава безгранично влияние върху президента.

За "Вашингтон Пост" (измисленият) компромат означаваше, че Тръмп е "агент на Русия". За Си Ен Ен това означаваше, че Тръмп е "руски агент". Точно същата опорна точка беше повтаряна до втръсване в медии като The Atlantic, The New Republic, Slate, Wired и всяка вечер по MSNBC. Конкретното естество на компромата или как Тръмп е бил руски агент или актив никога не беше фиксирано или установено и зависеше от креативността на журналистическото въображение. Макс Бут перфектно улови духа на времето в статия за "Вашингтон Пост", озаглавена "Ето 18 причини, поради които Тръмп може да е руски агент".

Всички разговори за компромат бързо приключиха в момента, в който Джо Байдън стана президент, защото със сигурност никое чуждо правителство не би могло да има мръсотия за него. Това не накара никого да зададе очевидния въпрос: Възможно ли е украински служители да имат компромат за Джо, като се имат предвид всички твърдения за неговата корупция в Украйна?

Това е много по-разумен въпрос за Джо Байдън, отколкото, когато беше поставян като сигурен за Тръмп. В края на краищата Хънтър Байдън е получил много милиони долари от съмнителната украинска енергийна фирма Burisma, въпреки че не е имал никаква квалификация за тази работа, освен че е бил син на вицепрезидента по това време - което се оказа удачно, когато баща му уволни главния прокурор на Украйна Виктор Шокин, който беше започнал разследване на хранилката "Burisma-Хънтър".

И все пак, в очевиден контраст с манията си по руския компромат срещу Тръмп, мейнстрим медиите се наредиха на опашката, за да отхвърлят обвиненията в корупция срещу Байдън като нищожни. Това не беше никак лесно, но все пак медиите доблестно изпълняваха задълженията си, като многократно твърдяха, че Хънтър Байдън е бил платен от Burisma по причини, които нямат нищо общо с факта, че баща му по това време е бил вицепрезидент и е контролирал отношенията на САЩ с Украйна - и че Джо не е знаел за изключително доходоносните бизнес сделки на сина си. И искат да ви накарат да повярвате, че вицепрезидентът Байдън е уволнил Шокин, защото той е бил корумпиран.

Последните доказателства разобличават изказванията на медиите като чиста пропаганда. На 31 юли 2023 г. Девън Арчър свидетелства пред Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите на САЩ както за връзката на Джо с Burisma, така и за причините, поради които е уволнил Шокин. Арчър е близък приятел на Хънтър Байдън, който е работил заедно с него в управителния съвет на Burisma. Под клетва Арчър свидетелства, че Burisma е платила на Хънтър милиони долари само защото баща му е бил вицепрезидент. Burisma щяла да фалира без "марката", а марката била Джо - свидетелства Арчър. Според Арчър Джо Байдън е участвал в далаверата; той е бил включен на високоговорител по време на бизнес срещи поне 20 пъти.

Арчър също така свидетелства, че Джо е уволнил Шокин не за това, че е корумпиран прокурор, а за това, че е разследвал милионите долари, които Burisma е плащала на Хънтър, за когото собственикът на компанията Микола Злочевски казвал, че е по-глупав от кучето му. В последвалите интервюта Арчър още по-ясно потвърди, че Шокин е уволнен за това, че се е захванал с огромните плащания на Burisma към семейство Байдън.

Всичко това е добре известно на украинските официални лица. Самият Шокин пусна видеоклип, в който директно опровергава лоялните на Байдън американски медии и в който подробно обяснява защо вицепрезидентът Байдън е заплашил президента на Украйна със задържане на критично важната американска помощ, ако Шокин не бъде незабавно заменен.

