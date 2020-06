Крайнодясно движение, чиито тежко въоръжени последователи внесоха смут по време на антирасистките демонстрации в Съединените щати в последно време, изведнъж стана един от най-големите поводи за безпокойство за американските власти, откакто един от тях уби двама полицаи в Калифорния, пише Пол Хендли от Франс прес.

Малцина бяха чували за движението "Бугалу" до тази година. Но във вторник на калифорнийски сержант от военновъздушните сили, свързан с тази група, Стивън Карильо, бяха повдигнати обвинения за убийството на полицай в град Оукланд на неотдавнашна демонстрация срещу расизма и полицейското насилие на 29 май.

Осем дни по-късно неговият ван бе открит по на юг, близо до град Санта Крус. Когато полицаите се приближили, той стрелял по тях от засада и убил още един полицай.

Стивън Карильо, който имал у себе си и в своя ван оръжия, боеприпаси и материали за бомба, написал "буг" /boog/ (б. пр.: от "бугалу", дума, в жаргона на определени либертариански кръгове и граждански милиции, която може да бъде преведена като "гражданска война" или "сваляне на властта с революция") на капака на своя автомобил, със собствената си кръв, докато бил арестуван.

Това е вторият случай на задържане на представители на тази крайнодясна група във връзка с историческото протестно движение, последвало смъртта на Джордж Флойд, задушен под коляното на бял полицай в Минеаполис на 25 май.

В Лас Вегас на трима последователи на движението "Бугалу" в началото на юни бяха повдигнати обвинения в подстрекаване към насилие по време на мирни шествия в края на май. У тях бил открит коктейл "Молотов".

Други членове на това антиправителствено движение, което пропагандира гражданска и расова война, бяха арестувани през последните месеци.

Един от тях бе задържан на 11 април в Тексас, след като пуснал в социалните мрежи видео, на което обявява, че ще устрои засада на полицай и ще го убие.

В Денвър, щата Колорадо, друг последовател на движението бе арестуван на 1 май със самоделна бомба преди демонстрация срещу ограничаването на движението заради пандемията от коронавируса, в която планирал да участва.

В началото на май тежко въоръжена банда, свързана с "Бугалу", бе задържана в Тексас след конфронтация с полицаи, дошли да затворят бар, който бил отворен в нарушение на ограничителните мерки.

JUST CONFIRMED: Denver Police seized these guns and tactical gear from two men who showed up to the protest on Friday. One of them, Chevy McGee, tells me he didn't break any laws. McGee is part of the "Boogaloo" movement. #9NEWS pic.twitter.com/A5K8psce4j

Слабо организирани

Думата "бугалу", която означава афро-кубинско музикално течение, е използвана от няколко години в социалните мрежи за означаване на нова гражданска война. Движението, което е слабо организирано, обединява активисти против правителството и за огнестрелните оръжия, неонацисти и бели супремасисти.

Това, което обединява тези хора, е омразата им към полицията и властите, както и тяхната склонност да носят автоматични пушки и военни униформи върху хавайски ризи.

"Бугалу е жаргонна дума за гражданска война или революция", обясни наскоро Джей Джей Макнаб, специалист по екстремизма от университета "Джордж Вашингтон". "Подгрупите, които използват тази квалификация, обаче попадат в различни категории и ако някога поискат да създадат единно движение, няма да успеят да се разберат", увери той.

Boogaloo boys at Dallas protest yesterday. Any leftist that thinks that these people are on your side needs to realize these are hardcore rightwingers looking to kick off a second civil war. They are not our friends. As always, if you recognize any of these guys hit the DM’s. pic.twitter.com/H99OGA6LJP