В следобедните часове от Бъкингамския дворец разпространиха тревожното съобщение, че кралица Елизабет Втора е под лекарско наблюдение Балморал, след като медиците признаха, че са обезпокоени от здравословното ѝ състояние.

Новините, че цялото семейство на кралицата пътува към Балморал, включително и принц Хари, предизвика притеснение в коментаторите и английския народ, че се случва нещо сериозно.

Доброжелатели се събраха пред замъка, а световни религиозни лидери отправяха молитви за здравето на Елизабет II.

Полицейски служители пазят портите на алеята, водеща към замъка, където един по един се присъединяват членове на кралското семейство.

Dir.bg ви уведомяваше през целия ден за всички събития около състоянието на кралица Елизабет Втора.

Уви, около 20:30 ч. българско време официално дойде вестта, че британската кралица си е отишла.

20:41

От Лилибет до Нейно Величество: Животът на Елизабет II в снимки

В Европа по-дълго е властвал само кралят на Франция Луи XIV, който се задържа на трона над 72 години

20:30

Кралица Елизабет Втора почина мирно в двореца Балморал

Крал Чарлз и кралицата консорт Камила ще останат в Балморал тази нощ и утре ще отпътуват обратно към Лондон, се посочва на официалния сайт на кралското семейство



20:09

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че "в мислите си" е с Елизабет Втора, и похвали нейния кураж, съобщи Франс прес.

"Тя представлява цялата история на Европа - нашия общ дом с нашите британски приятели... Тя е легенда в моите очи и затова молитвите ми са с нея", заяви Фон дер Лайен на пресконференция в Ротердам, добавя БТА.

19:51

Съобщение с молитви за здравето на Елизабет Втора дойде и от Белия дом. Мислите ни са с кралицата и нейното семейство, заяви говорител от името на президента Джо Байдън

19:47

Моите мисли и мислите на канадците в цялата страна са с Нейно Величество кралица Елизабет II в този момент. Това написа в Twitter премиерът на Канада Джъстин Трюдо. "Желаем ѝ всичко най-добро", написа още канадският министър-председател.

My thoughts, and the thoughts of Canadians across the country, are with Her Majesty Queen Elizabeth II at this time. We’re wishing her well, and sending our best to the Royal Family.