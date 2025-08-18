Пиян 19-годишен младеж се заби в оградата на къща в Перущица с джип "Волво".
Инцидентът е станал на кръстовище в града около 6 ч. тази сутрин, като младият шофьор не успял да овладее джипа, съобщават от пловдивската полиция.
Пристигналите на място полицаи го тествали за алкохол, дрегерът отчел над 2 промила.
За щастие няма пострадали при каскадата, но по оградата са нанесени материални щети, съобщи БНР.
Шофьорът е задържан за 24 часа, по случая е образувано бързо производство. Назначени са му кръвни изследвания.
