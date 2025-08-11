16-годишно момче е арестувано за шофиране в нетрезво състояние тази сутрин след гонка с пловдивската полиция.

Инцидентът е станал около 4 часа, когато при обход в район "Източен" автопатрул от Шесто районно е забелязал лек автомобил "Фолксваген" и се опитал да го спре с подаване на звуков и светлинен сигнал. Шофьорът не се подчинил и се опитал да избяга от униформените, които предприели заградителни действия с още един полицейски екпи.

На една от улиците в района колата била засечена, след като се ударила в три паркирани автомобила и бордюр. Полицаите установили, че зад волана е непълнолетният тийнейджър, чиято проба с дрегер показала наличие на алкохол под 1,2 промила.

Момчето отказало да даде кръвна проба. То е арестувано за 24 часа.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

