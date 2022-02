437 Колаж: Петя Александрова/Dir.bg

С какво ще запомним този ден?

Проблем е недоверието на хората в институциите и пасивността на жителите в малките населени места - още от коментара на експерта по сигурност Тихомир Безлов във връзка с призива на МВР хората да подават сигнали, ако някой ги тероризира, чуйте в Podcast новините.

И още от темите, които ще чуете:

Напрежението между ДПС, управляващите и бизнесмена Иво Прокопиев придобива все по-големи размери. От Движението за права и свободи се заканиха да дадат на прокуратурата финансовия министър Асен Василев, след като според тях е превишил правата си с разпореждане на данъчна ревизия на вече приключила такава спрямо депутата и бизнесмен Делян Пеевски. Спорът се пренесе и в пленарната зала, където Йордан Цонев от ДПС попита премиера дали Иво Прокопиев е в списъка, който е дал на прокуратурата. От своя страна бизнесменът заяви, че започва серия от дела за клевета срещу народните представители Мустафа Карадaйъ, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Анастасов заради "безпрецедентните медийни атаки от различни представители на ДПС в последните седмици, и особено в последните дни".

Българският представител в ски скоковете на Олимпиадата в Пекин достигна до финал на голямата шанца, предаде "Корнер". Владимир Зографски преодоля квалификацията, завършвайки на 37-о място след 96,7 точки и опит от 117 метра.

На 75 г. почина един от основателите на Foreigner - британският музикант Иън Макдоналд, предаде BBC. През 1976 г. в Ню Йорк той, британският китарист и композитор Мик Джонс и американският певец Лу Грам, създават прогресив рок групата, чието произлиза от това, че трима от бандата са британци, другите трима - американци. Макдоналд е съавтор на много от песните и свири на кийборд и саксофон. Музикантът обаче напуска групата преди тя да достигне най-голямата си световна слава с песните от 80-те години на миналия век като "Waiting for a Girl Like You" и "I Want to Know What Love Is".

С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните Podcast новини:

