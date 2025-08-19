Девет човека са изкарани от морето на плаж "Кабакум" в петък от двама спасители след многократни предупреждения и червен флаг. Това разказаха Даниел Тодоров и Цонко Иванов, които в този ден шест пъти влизат в бурното море, за да спасят от удавяне недисциплинирани туристи.

Откриха телата на момче и негов роднина, изчезнали в морето край Слънчев бряг преди дни
Виж още Откриха телата на момче и негов роднина, изчезнали в морето край Слънчев бряг преди дни

Те споделят, че през половин час са се отзовавали на ситуации, носещи огромен риск за живота, предаде Радио Варна.

При подаден сигнал един от спасените реагира с насмешка, докато за секунди морето не го завлича. Самите ние щяхме да се издавим, казаха спасителите.

По-унизително според тях е това, че не само не срещат благодарност, но че хората не осъзнават грешката си.

Информационната табела за наличието на дънна яма също не предизвиква безпокойството на плажуващите, казаха те.

А през месец август морето е най-опасно. Силният североизточен вятър и мъртвото течение превръщат вълните в капан за невнимателните. Маналата седмица беше белязана с няколко фатални инцидента с удавени туристи. 

В четвъртък следобед 14-годишен младеж и 35-годишен негов роднина се удавиха в бурното море край хотел "Вянд" в Слънчев бряг. Телата им бяха открити едва в събота. 

В четвъртък морето край Ахтополи и Свети Влас погълна още двама души. Единият от мъжете загуби живота си, докато се опитва да спаси давещо се момиче.

 

