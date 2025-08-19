При подаден сигнал един от спасените реагира с насмешка, докато за секунди морето не го завлича. Самите ние щяхме да се издавим, казаха спасителите

Девет човека са изкарани от морето на плаж "Кабакум" в петък от двама спасители след многократни предупреждения и червен флаг. Това разказаха Даниел Тодоров и Цонко Иванов, които в този ден шест пъти влизат в бурното море, за да спасят от удавяне недисциплинирани туристи.

Те споделят, че през половин час са се отзовавали на ситуации, носещи огромен риск за живота, предаде Радио Варна.

По-унизително според тях е това, че не само не срещат благодарност, но че хората не осъзнават грешката си.

Информационната табела за наличието на дънна яма също не предизвиква безпокойството на плажуващите, казаха те.

А през месец август морето е най-опасно. Силният североизточен вятър и мъртвото течение превръщат вълните в капан за невнимателните. Маналата седмица беше белязана с няколко фатални инцидента с удавени туристи.

В четвъртък следобед 14-годишен младеж и 35-годишен негов роднина се удавиха в бурното море край хотел "Вянд" в Слънчев бряг. Телата им бяха открити едва в събота.

В четвъртък морето край Ахтополи и Свети Влас погълна още двама души. Единият от мъжете загуби живота си, докато се опитва да спаси давещо се момиче.

