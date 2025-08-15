Единият от загиналите е 55-годишен софиянец, който се опитал да спаси давещо се момиче

961 Снимка: Булфото

Двама удавници извадиха спасителните екипи по Южното Черноморие в един ден. Единият от мъжете е загубил живота си, докато се опитва да спаси чужд.

Първият инцидент е на северния плаж в Ахтопол, където в ранния следобед в четвъртък е извадено тялото на 55-годишен софиянец. Сигналът за инцидента е подаден около 15.30 ч. в Районно управление - Царево. Извършен е оглед на местопроизшествието, като видими следи от насилие не са открити. Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас, съобщи ОД на МВР в града.

Според информация на местните медии софиянецът се е хвърлил да спасява давещо се момиче. Инцидентът се е случил при силен мелтем и червен флаг, когато млада жена е влязла във водата близо до скалите.

Момичето е било изтеглено в последния момент с джет, но спасителят ѝ е потънал и не е изплувал, а издирването му е продължило няколко часа.

Втората жертва на морето е край Свети Влас. Около 19.00 часа на 14 август в полицията в Несебър е подаден сигнал за мъж, на когото му е прилошало по време на плуване. 52-годишният плувец е изпаднал в безпомощно състояние, докато бил във водата пред гранд хотел "Свети Влас".

Той е изтеглен на брега от негови роднини и други плажуващи. Въпреки оказаната му първа помощ, мъжът е починал. Тялото му е откарано за аутопсия в бургаската "Съдебна медицина".

По двата инцидента с удавници са образувани досъдебни производства.

