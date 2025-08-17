Телата на 14-годишен младеж и 35-годишен негов роднина, изчезнали в бурното море край хотел "Вянд" в Слънчев бряг в четвъртък следобед, са открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

В момента се извършва оглед на място, като предстои телата да бъдат транспортирани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Двамата загинали са от град Септември и са били част от по-голяма компания, която, въпреки вдигнатия червен флаг и предупрежденията на спасителите за опасно морско вълнение, е влязла във водата, за да се разхлади. Четирима от мъжете са успели да излязат на брега, но младежът и неговият роднина са били завлечени от мъртвото вълнение.

18-годишен се удави край плаж "Аркутино"
Виж още 18-годишен се удави край плаж "Аркутино"

В издирвателните действия, проведени от четвъртък следобед до днес, е участвал дрон на Регионалната дирекция "Гранична полиция" - Бургас, интегрираната система на "Гранична полиция" за наблюдение и спасяване в българските морски пространства, както и Морският спасителен координационен център, катер и дежурен гранично-полицейски кораб.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Несебър.

В четвъртък морето край Ахтополи и Свети Влас погълна още двама души. Единият от мъжете загуби живота си, докато се опитва да спаси давещо се момиче.

Преди седмица 18-годишен младеж се удави след като силното течение го завлече навътре в морето до кея на плаж "Аркутино".

Август е особено опасен заради силни подводни течения и високи вълни, които лесно могат да хванат в капан неопитните плувци, предупреждават предупреждават спасители и експерти.

 

