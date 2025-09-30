Строително-монтажните дейности включват ремонт на асфалтовата настилка и на отводнителни съоръжения, профилиране и попълване на банкети, нови ограничителни системи, маркировка и пътни знаци

65 Снимка: Булфото

От днес до 15 декември за ремонт на настилката се ограничава движението в посока София в участъка от 416-ти до 419-ти километър на магистрала "Хемус" в област Варна. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Движението ще се осъществява двупосочно в платното за Варна, като ще има по една лента за София и една в посока Варна.

Строително-монтажните дейности включват ремонт на асфалтовата настилка и на отводнителни съоръжения, профилиране и попълване на банкети, нови ограничителни системи, маркировка и пътни знаци.

От 1 октомври (сряда) до 3 октомври (петък) поради подмяна на ограничителни системи, повредени при пътни инциденти, временно ще се променя организацията на движение в участъци от 10-ти до 70-ти километър на магистралата в Софийска област.

На 1 и 2 октомври от 9:00 ч. до 16:00 ч. ще се подменят мантинели в средната разделителна ивица в посока Варна. Поетапно ще бъде ограничено движението по изпреварващата лента, като трафикът ще се осъществява в активната лента, добавя БТА.

На 3 октомври от 9:00 ч. до 16:00 ч. ще се подменят мантинели в средната разделителна ивица в посока София. Поетапно ще бъде ограничено движението по изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента.

Планираните дейности в област София ще се извършват при благоприятни метеорологични условия. От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно правилата за движение и ограниченията на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

На 27 септември за полагане на маркировка се промени организацията на движение между 78-ми и 87-ми км на автомагистрала "Хемус" в област Ловеч.

