От АПИ съобщиха, че в участъците по магистралите "Хемус" и "Тракия", които са в ремонт, вече може да се шофира и в аварийната лента

4557 Снимка: БТА

Пътуващи прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман през уикенда. Причината е ремонт на участък в платното към столицата, предава БНТ.

Няколко дни по-рано от АПИ предупредиха, че са възможни задръствания и тежък трафик през почивните дни специално по "Тракия", където от 23 септември насам текат едновременно три ремонта - в посока Бургас и в областите Пазарджик и Сливен.

Полагат асфалт, нова маркировка, сменят пътни знаци и предприемат отводнителни дейности, а всичко това ще продължи до края на ноември. От пътната агенция анонсираха, че ако станат големи тапи, по преценка на "Пътна полиция", могат да бъдат въвеждани и допълнителни мерки за облекчаване на движението.

Движението в посока Бургас се извършва в една лента, движението в посока София в две ленти.

В петък ремонтите отново блокираха движението. В посока Бургас колите се пренасочваха в платното за София и придвижването беше адски бавно.

Снимка: Facebook/АМ "Тракия" & АМ "Марица" - пътна обстановка/Кристина Василева

"За нас, хората, които управляваме автомобили, дали са леки или товарни, това е неприятна ситуация. Но разберете, този път трябваше да бъде ремонтиран. Състоянието на асфалта, т.е. сцеплението на асфалта не е в нормите, в които трябва да бъде. Есенно време, когато има дъждове и зимно време, когато има сняг, тук се образуваха множество аквапланинги и ставаха неприятни катастрофи, за съжаление с фатален край", коментира експертът от Европейския центъра за транспортни политики Ангел Попов.

"Този път трябваше да се направи. Проблемът беше, че 2-3 години никой не обръщаше внимание. Виждаме, че темповете, с които се работи, са задоволителни и се надяваме това скоро да отпадне. Нашата забележка обаче е следната. От 2023 г. ние предупредихме "Пътна инфраструктура", че пътят I-8, който е между Ихтиман и Вакарел, е в изключително тежко състояние и е занемарен. Преди около 10 дни направихме една проверка на този път. Той е в едно трагично състояние. Ако той беше в добро състояние, част от автомобилите, да речем леките автомобили, трябваше да минават от него и нямаше да се вижда това, което в момента се вижда", добави Попов.

Снимка: Facebook/Магистрала Тракия

Междувременно от АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик, добавят от Пътната агенция и призовават шофьорите карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

На автомагистрала "Хемус" също ще има промени в движението - в участъка между село Яна и входа на София (от 0 километър до 8 километър), в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата.

Поради интензивността на движението в края на работната седмица до приключване на основния ремонт на участъка от гара Яна до София се предвижда всеки уикенд да се въвежда същата организация на движение. Прогнозният срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври, информират от АПИ.

На магистрала "Тракия" строителни работи към момента се извършват в три участъка в областите Софийска, Пазарджик и Сливен, с обща дължина близо 28 километра. За повишаване на безопасността и намаляване на затрудненията при интензивен трафик в пиковите часове временно ще се променя организацията на движение на тежкотоварните камиони над 12 тона в участъка между София и Стара Загора (от 0 километър до 208 километър).

