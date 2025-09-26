Предупреждението отправи АПИ, която въведе реорганизация на движението и на двете магистрали - на "Хемус"- при гара Яна

829 Снимка: Фейсбук група магистрала "Тракия

Променят организацията на движение по участъците с ремонти на магистралите "Хемус" и "Тракия" от петък до неделя, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От АПИ предупредиха, че са възможни задръствания и тежък трафик през почивните дни специално по "Тракия", където от 23 септември насам текат едновременно три ремонта - в посока Бургас и в областите Пазарджик и Сливен.

Полагат асфалт, нова маркировка, сменят пътни знаци и предприемат отводнителни дейности, а всичко това ще продължи до края на ноември. От пътната агенция анонсираха, че ако станат големи тапи, по преценка на "Пътна полиция", могат да бъдат въвеждани и допълнителни мерки за облекчаване на движението.

Апелът е шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

На автомагистрала "Хемус" също ще има промени в движението - в участъка между село Яна и входа на София (от 0 километър до 8 километър), в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата.

Две ленти за движение в посока Варна се обособяват от 13:00 ч. днес до 13:00 ч. в събота. Трафикът в посока София ще се пренасочва от пътен възел "Яна" по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.

От 13:00 ч. в събота до 12:00 ч. в неделя превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, в което ще бъдат обособени по една лента в посока.

От 12:00 ч. в неделя до 12:00 ч. в понеделник ще има две ленти за движение в посока София на магистрала „Хемус“ в участъка от пътен възел "Яна“ до столицата. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, от където ще продължава по магистралата, предава БТА.

Поради интензивността на движението в края на работната седмица до приключване на основния ремонт на участъка от гара Яна до София се предвижда всеки уикенд да се въвежда същата организация на движение. Прогнозният срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври, информират от АПИ.

На магистрала „Тракия“ строителни работи към момента се извършват в три участъка в областите Софийска, Пазарджик и Сливен, с обща дължина близо 28 километра. За повишаване на безопасността и намаляване на затрудненията при интензивен трафик в пиковите часове временно ще се променя организацията на движение на тежкотоварните камиони над 12 тона в участъка между София и Стара Загора (от 0 километър до 208 километър).

Днес от 16:00 ч. до 21:00 ч. временно ще се спира движението на моторни превозни средства (МПС) над 12 тона в платното в посока Стара Загора в отсечката от София до пътен възел „Оризово“, като през това време те ще мога да използват обходни маршрути. Алтернативните трасета за камионите са изброени на сайта на АПИ.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове пътни превозни средства.

Автобусите, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т, няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата без ограничения.

По преценка на шофьорите по време на временните ограничения като алтернативни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и пътната сигнализация. При по-натоварен трафик, в края на работната седмица и в почивните дни, когато много хора тръгват на път, е възможно по-бавно придвижване в колона в участъците с ремонт на магистрала "Тракия", признаха от пътната агенция.

