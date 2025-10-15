Всички доказателства са събрани и до седмица ще бъде повдигнато окончателното обвинение за водача на АТВ-то, прегазило Христина и детето й

3678 Снимка: БТА

До седмица предстои окончателното повдигане на обвинението спрямо 18-годишния водач на АТВ-то Никола Бургазлиев, прегазил издъхналата Христина и ранил тежко 4-годишното й момченце Мартин.

Това каза пред журналисти следователят от Националната следствена служба Мариан Маринов. Събирането на доказателства за деянието е приключило, материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна оценка на доказателствата, уточни разследващият.

"Обвинителният акт ще бъде написан, след като бъдат предявени материалите от разследването, а то предстои след окончателното повдигане на обвинението, което е готово и ще бъде предявено от прокурора по негова преценка. В рамките на седмица предполагам.", допълни Маринов.

По думите му досега вече е щяло да бъде предявено окончателното обвинение, но от защитата на Бургазлиев са внесли две искания.

С едното от тях адвокатите искат да се обезсилят събраните от следовател на националното следствие доказателства и ако не могат да бъдат повторени, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност, заяви Маринов. Той уточни, че защитата има това право.

Второто искане на адвокатите на Бургазлиев е самият Маринов да бъде отстранен от разследването.

"Другото искане е наблюдаващият прокурор да ме отведе като разследващ за това, че съм предубеден за това, че съм информирал обществото за хода на разследването, за конкретни действия и експертизи. От тази трибуна мога да заявя, че категорично не съм предубеден от изхода на делото, събират се пълно и обективно всякакви доказателства", заяви следователят от НСлС. Той посочи, че са събрани всякакви доказателства - както оневиняващи, така и уличаващи.

"Вчера прокурорът се е произнесъл и е отказал да ме отведе", съобщи следователят.

Снимка: БТА

Заради казуса с временно изпълняващия главен прокурор Борислав Сарафов, чиято законност оспори ВКС, Маринов обясни, че най-вероятно следващите действия спрямо Бургазлиев ще ги извърши само наблюдаващият прокурор. Той обаче коментира, че няма решение на ВКС, а две решения на два състава, но спря дотук. Само заключи, че казусът влияе на разследването.

"За да няма спекулации от защитата и да се поставят под съмнения действията на един орган като НСлС", заяви Маринов. Той припомни, че националното следствие е органът, компетентен да разследва сложни престъпления на територията на цялата страна.

На 14 август 2025 г. дрогираният Бургазлиев, което потвърдиха две експертизи, блъсна с АТВ цялото семейство Здравкови в Слънчев бряг. Майката Христина почина по-късно в болницата, след като изпадна в кома и клинична смърт, а 4-годишният ѝ син Мартин беше спасен, лежа в реанимация и вече е изписан от болницата, но още дълго време ще се възстановява.

След обществени протести делото от Несебър беше прехвърлено към Националната следствена служба. Новият екип формулира обвинение за предумишлено убийство, а близките се заканиха, че отново ще излязат на протест, ако разследването започне отначало, както иска защитата на Бургазлиев заради позицията на ВКС за това, че шестте месеца на Сарафов като изпълняващ функциите обвинител №1 са изтекли на 21 юли.

Семейство Здравкови излезе с декларация, в която изрази възмущение и настоя за незабавно поемане на отговорност от председателя на ВКС Галина Захарова, чрез подаване на оставка от заеманата позиция.

"Двата състава на ВКС, издали тези абсурдни решения, изобщо не си дадоха сметка за последиците от тези актове. Въпреки че компетентен съд за това не е ВКС, а ВАС, тези решения дават шанс на убийци като Никола Бургазлиев да излязат спокойно на свобода и да убият невинни хора отново", обвиниха роднините на убитата Христина и пострадалия й син.

