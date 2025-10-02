Лекарите не се ангажират с проценти и срокове за възстановяването на детето, а близките настояват за най-тежката присъда за шофьора с АТВ-то

3943 Снимка: Скрийншот от БНТ

Четиригодишният Мартин, който пострада тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, вече е в по-добро състояние, но лекарите не се ангажират с проценти и срокове за възстановяването на детето.

Детето беше транспортирано с въздушна медицинска помощ от Бургас до София и преди дни беше изписано от "Пирогов". Майка му Христина издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт.

"В доста по-добро състояние е Мартин. Както и вчера казах, в момента се учим да ходим, да се храним и да спи, имаме едно голямо бебе. В момента нямаме нужда от помощ. Справяме се", разказа чичото на момчето Юлиян Здравков по БНТ.

По думите му лекарите не се ангажират с време и с проценти за възстановяването на детето. Казват, че ще трябва много време, много лечение. По-нататък ще трябва сигурно и логопед, допълни Здравков.

Разследването на инцидента потвърди, че шофьорът на АТВ-то е бил под въздействие на наркотици. Според Здравков близките не са имали съмнение в този резултат:

"Ами, ние това си го знаехме. Не сме се съмнявали, че ще излезе друга проба. Според мен, това не му е първият път, който е използвал. Не може да с 30-40 метра да караш и да не предприемеш никаква маневра, никаква спирачка и нищо. И да избереш да се удариш в хора, които са без никаква защита, вместо в кола или... Той е тръгвал от самото начало в насрещното. От това по-ясен случай, не знам."

Чичото на Марти настоява за най-тежка присъда.

"Но каква присъда да очакваме? Ние очакваме максималната присъда. Но каквато и присъда да получи, нашият живот няма да бъде същият, какъвто е бил досега. Най-тежко ще бъде за децата. Моите, на брат ми и оттам нататък за всички останали.", каза Здравков.

Децата в семейството преживяват тежко случилото се.

"Нашите деца физически са добре, психически тепърва сега... Да, върнаха се в училище, но не искат да ходят на психолог. Може би да не им напомня за случая.", казва чичото на малкия Мартин.

Въпреки това остават съмнения за евентуален чадър над обвиняемия, по думите му.

"Винаги ще ги имаме. Аз преди малко също казах. Ще ги имаме тези притеснения, докато това нещо не приключи. Все пак родителите на това момче са 30 години в системата. А системата виждаме колко е прогнила от всяка една точка, в която е погледна.", казва мъжът.

Здравков настоя случаят да не бъде забравян.

"Всеки ден има случаи. Всеки ден. Ние, хората, се самозабравяме. Нашите закони просто са, според мен, много меки. И затова всеки се чувства безнаказан и прави каквото си иска", коментира още Здравков.

Шофьорът на АТВ-то Никола Бургазлиев е в ареста в Бургас с постоянна мярка и обвинение за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици, след като кръвната му проба показа следи от марихуана.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.