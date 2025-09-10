6779 Снимка: Булфото

Окръжната прокуратура в Бургас предяви новото, по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август блъсна с електрическо АТВ петима души, като вследствие на удара по-късно в болница почина 35-годишна жена.

Според новата правна квалификация случаят е определен като особено тежък, престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана.

Адвокатът на подсъдимия Галина Колева заяви, че ще поиска контролната кръвна проба да бъде отново изследвана. Причината е, че несебърлията категорично отрича да е пушил наркотичното вещество.

Близо 2 часа продължи престоят на Никола Бургазлиев в Окръжната прокуратура в Бургас. През това време неговият адвокат Галина Колева подробно се е запознала с новото обвинение, а Бургазлиев отново е дал обяснения за пътния инцидент.

"Разбрахме се, че не говорим за количка, а за автомобил, който тежи почти един тон, като цялото това нещо е продължило наистина няколко секунди, в които той, за да избегне челен удар с движещ се насреща автомобил, а и да избегне паркирал или спрял в неговата лента за движение автомобил, е завил надясно, като въобще до този момент той не е бил възприел наличието на пешеходци, деца. Количката, според него, е била неуправляема", заяви защитата му, цитирана от БНР.

И това ново обвинение не е окончателно, каза още адвокат Колева. "Съответно не е готова автотехническата експертиза. Едва след като бъде готова тя, ще стане ясно точно какви разпоредби и дали има такива нарушения от негова страна", допълни тя.

Снимка: Булфото

Защитата ще поиска ново изследване на кръвната проба.

До края на следващата седмица се очакват резултатите от автотехническата експертиза на АТВ-то от катастрофата. Тогава ще стане ясно и дали обвинението ще претърпи ново прецизиране.

Днес беше погребана и жертвата на катастрофата - 35-годишната Христина Здравкова от Белица. Над 400 души изпратиха младата майка в последния й земен път. "Колкото и да го осъдят - 10 или 20 години, той пак ще излезе от затвора. Но нашето дете никога няма да излезе от гроба", плачеха близките на младата майка.

