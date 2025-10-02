От държавното обвинение изтъкват, че компетентен да отмени решението на Прокурорската колегия на ВСС е Върховният административен съд, а не касационният

Решението на Върховния касационен съд (ВКС) не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет, а то може да се отмени от Върховния административен съд, а не от касационния. Това коментираха от прокуратурата във връзка с официалното съобщение от ВКС, че не счита Борислав Сарафов за легитимен изпълняващ функциите главен прокурор и отказва да взаимодейства с него.

С две разпореждания от днес - едно на зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов, се отказва образуването на производства по депозирани искания от и. ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела. Върховните касационни магистрати посочват, че според последните законови поправки Борислав Сарафов е имал право да остане на поста до 21 юли.

"Актът на Наказателната колегия на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата", посочват още от държавното обвинение.

Това включва решенията на Борислав Сарафов да премести в София разследването на гибелта на 12-годишната Сияна Попова, която загина при катастрофа край Плевен, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в "Слънчев бряг", след което загина 35-годишната Христина Здравкова, а 4-годишният й син Мартин е с тежки травми.

Бащата на Сияна - Николай Попов, също реагира на официалното съобщение на върховните касационни магистрати.

"С това свое решение ВКС на практика обезсмисли делото за убийството на Христина и за тежката телесна повреда на Марти. Според постановеното, извършителят на престъплението - Никола Бургазлиев - трябва незабавно да бъде освободен и върнат у дома. Решението поставя под въпрос и всички останали дела, по които и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил разследването да бъде прехвърлено към Националната следствена служба. Това е капакът на всичко!", написа почерненият родител.

Поправките в закона, ограничаващи срока, в който временно изпълняващите длъжността шефове на върховните съдилища и прокуратурата могат да останат на поста, бяха приети миналата година по инициатива на ПП-ДБ.

На 9 юли прокурорската колегия на ВСС реши, че това ограничение не се отнася до Борислав Сарафов след 21 юли и няма да назначава нов изпълняващ функциите главен прокурор. Колегията мотивира решението си с това, че законовите промени не се отнасяли за заварени случаи, какъвто е този на Сарафов.

Той бе определен за и.ф. главен прокурор на 16 юни 2023 г. В момента Борислав Сарафов участва в Годишен форум на главните прокурори от ЕС, а в понеделник е домакин на Балканския форум на главните обвинители от Югоизточна Европа.

