Предлагат Пленумът на съвета да иска тълкуване на законовата разпоредба, която прокурорската колегия прие, че не важи Борислав Сарафов

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да изпрати покана по старшинство до съдиите във Върховния административен съд (ВАС), за да изразят съгласие или несъгласие за определянето им за изпълняващ функциите председател на съда на мястото на Георги Чолаков.

Първият съдия в списъка, който трябва да даде отговор, е заместник-председателят на ВАС Мариника Чернева, като колегията не прие тя да бъде приканена да даде отговор в днешния ден, предаде БТА. Дебатът по тази точка от дневния ред продължи повече от три часа. В подкрепа на решението гласуваха петима от членовете на колегията, а против - четирима.

Колегията взе решение с шест гласа "за" и трима "против" да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт. По отношение на същата разпоредба членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му.

Според председателя на ВКС Галина Захарова би следвало да се определи нов изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд според разпоредбата на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт. "Не считам, че се касае за заварен случай, както са се произнесли Прокурорската колегия", каза Захарова визирайки решението относно и.ф. главен прокурор Борислава Сарафов.

В събота тя защити решението на заместничката си Лада Паунова да откаже взаимодействие със Сарафов като нелегитимен. "Съгласно Конституцията Върховният касационен съд е висша съдебна инстанция. На този съдебен орган е възложено разглеждането и решаването на определен вид дела, включително и производствата по възобновяване на наказателни дела. Компетентността му да преценява основанията за допустимост, респективно основателност, на подадено искане за възобновяване е неоспорима", заяви председателят на ВКС в съобщение.

Днес членът на съдийската колегия на ВСС Драгомир Кояджиков посочи, че според него законодателят не е дал обратна сила на текста спрямо решението на Съдийска колегия от 2024 г., че Георги Чолаков ще бъде изпълняващ функциите до избора на редовен председател на ВАС. По думите му текстът не е приложим към този заварен случай и действа занапред. Той припомни, че от Пленума на ВАС са отклонили искането за това как следва нормата да бъде приложена и дали следва да направят предложение до Съдийска колегия за назначаване на нов изпълняващ функциите председател. По думите му нямало данни Чолаков да е загубил доверието на колегите си във ВАС.

Да се изпрати на Народното събрание предложение или за автентично тълкуване или съобразяване на съобразените до този момент в правния мир официални становища на различни представители на съдебната система по отношение приложимостта, обхвата и волята на законодателя за тази норма, предложи Даниела Марчева. По думите ѝ нормите е на границите на конституционносъобразността и добави, че я притеснява приложението ѝ. Като добави, че може отново да се отправи запитване до Пленума на ВАС. Според нея волята на законодателя е да не обхваща разпоредбата заварените случаи. Тя не приема, че процедурата за назначаване на нов и.ф. е започната юли месец от колегията.

Олга Керелска заяви, че Съдийската колегия вече е започнала процедура за избор на нов изпълняващ функциите и трябва да продължи с нея. Тя посочи, че не разбира защо отново се обсъжда приложението на нормата в ЗСВ, след като вече на 15 юли колегията е взела решение по въпроса.

Според Атанаска Дишева формално, с решение на колегията, Георги Чолаков е определен за и.ф. председател на ВАС. Тя посочи, че колегията с дебата сега не успява да отговори на обществените очаквания, че е способна да тълкува закона по начин, който да съответства на действителния му смисъл и дух. Дишева каза, че няма съмнение по въпроса, че колегията е приела, че трябва да се определи нов изпълняващ функциите председател на ВАС.

Цветинка Пашкунова изрази становище, че според нея следва да се подложи на гласуване предложението да се отправи покана по старшинството до заместник-председателите на Върховен административен съд за заемане на изпълняващ функциите председател на съда, след като ВАС са отклонили искането на колегията да предложат кандидат.

