Прокуратурата във всяка една страна е гръбнакът на правовата държава, в България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазване на обществения интерес, каза и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София и призова за трайни законодателни промени, които да гарантират независимостта на магистратите и за съвременни закони - с широка обществена подкрепа, за да не бъде борбата с корупцията само гол политически лозунг..

Сарафов е домакин на форума в момент, в който легитимността му е поставена под въпрос, включително и от Върховния касационен съд. Гости в официалната част са премиерът Росен Желязков и министърът на правосъдието Георги Георгиев.

И.ф. главен прокурор отбеляза, че когато една прокуратура е слаба, престъпността и корупцията стават държавна политика. Възможността за утвърждаване на трайното и пряко сътрудничество между нас са ключовите стъпки за осигуряването на гаранции за сигурност, справедливост и върховенство на правото на Балканите, каза той.

По думите му трябва да се създаде постоянна балканска прокурорска платформа и технически екип за поддържане на комуникация, също така инициатива за обмен на опит между прокуратурите по линия на корупция, трафик на хора, киберпрестъпления и опазване на околната среда. Задължителна стъпка, според Сарафов, е изработване на конкретни предложения за осъвременяване и дори уеднаквяване на законодателството в страните от региона, както и провеждане на съвместни обучения

Според Сарафов няма никакво съмнение, че трансграничната свързаност и използването на технологичните достижения от международните престъпни групи, изискват своевременни и координирани действия между институциите в региона.

И.ф. главен прокурор отбеляза, че актуалните предизвикателства в региона са организираната престъпност с трансграничен характер, контрабандата на цигари, прането на пари и киберпрестъпленията. "В много от тези случаи се установява свързаност на балкански престъпни мрежи", каза Сарафов и добави, че са необходими съвместни разследвания, бърза правна помощ и ефективна защита на свидетели. Той посочи, че в България през последните две години се наблюдават 300% увеличение на разследваните казуси с киберпрестъпления.

Корупцията остава системен проблем в региона, каза Борислав Сарафов, като според него само със силни антикорупционни прокурорски звена, съвременно законодателство и необходимата обществена подкрепа, може да се покаже, че борбата с корупцията е приоритет, а не гол политически лозунг.

На събитието присъстват министър-председателят Росен Желязков, министърът на правосъдието Георги Георгиев, както и президентът на Евроджъст Михаел Шмид.

В изказването си премиерът Желязков акцентира на необходимостта от ефективно правораздаване в контекста на новите киберпредизвикателства. Визирайки отменения в края на миналата година първи тур на президентските избори, той предупреди, че румънският модел е пътят, по който ще се въздейства върху политическите процеси в целия регион.

Четвъртият форум на главните прокурори от Балканските страни събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция. Първото събитие е през 2019 г. в Измир. София за втори път е домакин на форума, който има за цел да поддържа установеното стабилно партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и др.

Темите, които ще бъдат разисквани на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София, са с фокус върху противодействието на тероризма и трафика на наркотици, разследването на престъпления, извършени в дигитална среда, с криптовалути и засилване на сътрудничеството с трети държави за противодействие на транснационалната престъпност в Балканския регион.

