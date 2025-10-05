В противен случай компетентните органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването му и да защитят установения правен ред, се посочва в позицията

4288 Снимка: БТА

Професионален дълг на всеки съдия е да се противопоставя ясно и категорично на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели и за уронване на авторитета и независимостта на съда, за всяване на страх и извънправно вмешателство при осъществяване на правосъдието. Това заявяват от Съюза на съдиите в България в позиция, разпространена до медиите.

Съдиите подчертават, че подкопаването на независимостта на съда е част от дългогодишната ерозия на правовата държава в България, а дискредитирането на съда от страна на прокуратурата е "особено опасно", тъй като именно тя е органът, призван да защитава законността и участва като страна по наказателни дела.

"Единствената възможност пред изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов е подаване на незабавна оставка. В противен случай компетентните държавни органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването му и да защитят конституционно установения правен ред", се посочва в позицията на съдийската организация.

Според тях е необходимо да се противодейства на "банализирането на злоупотребата с прокуратурата", която се използва като щит за частни властови амбиции, несъвместими с правовата държава и обществения интерес. Безучастното наблюдение, смятат съдиите, би имало "разрушителен ефект върху прокуратурата" и би довело до деморализация на отделните прокурори.

Те казват, че в правовата държава несъгласието със съдебни актове може да се изразява единствено чрез законови средства - по пътя на обжалването, чрез законодателни инициативи или участие в правни дебати. Използваните в публикуваната на сайта на прокуратурата позиция изразни средства не представляват юридически аргументи, а напомнят "реториката на политическата манипулация". "Публично оповестената декларация на фактически изпълняващия функциите на главен прокурор, че прокуратурата няма да се съобразява с решение на съда, е най-груба форма на незачитане на върховенството на правото", заявяват в позициите си съдиите.

Според съдийския съюз последната позиция на прокуратурата представлява "неумела форма на самозащита на г-н Сарафов", който, по примера на предшественика си Иван Гешев, използва недопустими средства, уронващи авторитета на институцията.

Прокуратурата излезе с позиция на 3 октомври, която последва след решение на ВКС от 2 октомври, отнасящо се до изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов, припомня БТА. Според решението на ВКС Сарафов не може да бъде и.ф., а с две разпореждания се отказва образуването на производства по депозирани искания от него за възобновяване на наказателни дела.

В отговор от прокуратурата посочиха, че с действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.