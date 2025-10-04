Публикуваната на сайта на прокуратурата "позиция" по повод постановените съдебни разпореждания от зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и председателя на Второ наказателно отделение на ВКС по съдържание е непремерена и засяга престижа на съдебната власт. Това заявява председателят на ВКС Галина Захарова в позиция, разпространена от пресцентъра на съда.

Избор на нов главен прокурор

Прокуратурата излезе с позиция на 3 октомври, която последва след решение на ВКС от 2 октомври, отнасящо се до изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Според решението на ВКС Сарафов не може да бъде и.ф., а с две разпореждания се отказва образуването на производства по депозирани искания от него за възобновяване на наказателни дела. В отговор от прокуратурата посочиха, че с действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система.

Според Захарова с позицията на прокуратурата се оспорва суверенното правомощие на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд независимо да изпълняват конституционната си задача, ише БТА.

Съгласно Конституцията Върховният касационен съд е висша съдебна инстанция. На този съдебен орган е възложено разглеждането и решаването на определен вид дела, включително и производствата по възобновяване на наказателни дела. Компетентността му да преценява основанията за допустимост, респективно основателност, на подадено искане за възобновяване е неоспорима, заявява председателят на ВКС и допълва, че няма демократична държава, в която представител на прокуратурата да си позволява публично да оспорва изключителното правомощие на съдиите от Върховния касационен съд да решават делата си въз основа на собствен тълкувателен анализ.

Стигматизирането на съдии за правните им изводи по конкретни дела далеч надхвърля границите на допустимата критика, като поражда само негативна нагласа към съда, подкопава авторитета му и реално накърнява неговата независимост, посочва Галина Захарова. По думите ѝ позицията на прокуратурата съдържа опасни внушения за неясни политически обвързаности на "ръководството на ВКС" и негово нелегитимно участие при решаване на делата.

"Във Върховния касационен съд не се практикуват командно-административни методи на въздействие върху вътрешното съдийско убеждение, основано на закона и доказателствата по съответното дело. Съдиите са свободни хора, напълно политически неутрални, с отлична правна квалификация и високи нравствени качества, с устойчиво осъзнаване на съдийската си независимост", пише още Захарова и добавя, че съдиите от ВКС не са изпълнители на чужда воля, а тях не трябва да се очаква да нарушават служебните си задължения, за да оправдаят нечии очаквания.

Реакции относно решението на ВКС имаше от държавния глава Румен Радев, както и от представители на политически сили. Политици в парламента също коментираха становището на ВКС за и.ф. Борислав Сарафов.

