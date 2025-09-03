Рецидивист е предизвикал мелето с трамвая, грозят го 15 години затвор
29-годишният мъж и негов 22-годишен приятел изпили по бутилка водка и по-възрастният дръпнал ръчката на мотрисата през прозорче
29-годишен рецидивист е обвинен за пускането в движение на трамвая без ватман, който дерайлира и се разби в подлеза срещу Румънското посолство в София. Това съобщи на брифинг Вихър Михайлов, завеждащ отдел "Престъпления по транспорта" в Софийска градска прокуратура.
Обвинението е по чл. 340, ал. 1 от Наказателния кодекс - за повреждане на железопътен състав със създаване на опасност за живота на другиго и значително повреждане на чужд имот. Предвиденото наказание е 5 до 15 години затвор и от 10 000 до 50 000 лв. глоба.
Деянието е извършено в изпитателен срок, съобщи още прокурор Михайлов - мъжът е осъден за кражба. Той е задържан за 72 часа и ще бъде поискан постоянен арест.
С него е имало още един мъж, но на този етап установеното е, че само единият е привел трамвая в движение.
"Не се вижда влизане вътре, а манипулация през страничен прозорец", обясни прокурорът.
Той добави, че на този етап ватманът е без обвинение, но ще бъде проведено разследване и в посока дали не е изпълнил служебни задължения.
"Две лица са опитали да се качат в мотрисата и след като не успели, през незатворено прозорче бъркат и задвижват трамвая през ръчка. Единият задържан е 29-годишен. Той е признал за извършеното деяние на своя 22-годишен приятел чрез чат комуникация, направил го след употребата на голямо количество алкохол. И двамата са криминално проявени", разказа директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.
Той допълни, че двамата са си взели от съседен магазин по една бутилка водка.