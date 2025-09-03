От специализирания портал за транспорт "Тринмо" публикуваха кадри от мястото на инцидента, на които се вижда позицията на лоста

11720 Снимка: facebook.com/trinmo.org

Снимка в преден план на катастрофиралия вчера на Румънското посолство трамвай показва, че джойстикът му за управление е в посока пълен напред. Това твърдят в официалната си страница във Фейсбук от специализирания портал за транспорт, инфраструктура и мобилност trinmo.org.

"Ето на тази снимка ясно се вижда, че джойстикът е в най-предна позиция, която е за движение напред. Трамваят е засилен с максимална скорост по склона", написаха от портала.

От trinmo публикуваха и снимки на същия модел мотриса отвътре и отстрани, които показват разположението на джойстика в кабината на ватмана, което е точно до страничното отварящо се прозорче вляво от седалката му.

Вчера председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков заяви, че на кадрите от камерите в трамвая се виждат двама младежи, които дърпат ръчката на трамвая и той потегля.

Тийнейджърите, които подкараха трамвая, са под 18-годишни. Цялата отговорност ще я понесе шофьорът, който е оставил машината. Децата няма да понесат отговорност, обяви тази сутрин общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев пред бТВ.

Прозорецът, през който са влезли децата, е бил на 1.5 м висок, т.е. е лесно достижим, добави Иван Кирилов, общински съветник от БСП.

Има копче, което може да блокира от движение трамвая, то не е обезопасено вчера и затова децата са успели да го подкарат, коментира Ставрев. Според него е било грешка, че прозорецът е бил отворен.

Ватманът на дерайлиралия трамвай по линия 22 ще бъде наказан, но тепърва ще се установява дали вината за инцидента е изцяло негова, съобщиха тази сутрин на съвместен брифинг представители на "Столичен електротранспорт" и кметът на район "Средец" Трайчо Трайков. Санкцията може да бъде административно наказание, предупреждение за уволнение или уволнение.

"Обезопасява трамвая и спира да си купи кафе. Излизайки от кафето, вижда, че трамвайната мотриса е потеглила. Според думите на ватмана той е извършил достатъчно действия за обезопасяване. Общо за всички е при напускане на превозното средство - сваляне на токовземателя", обясни Милен Миньов, началник на отдел "Технически и качествен контрол" в "Столичен електротранспорт".

Водачът, който е с над 20-годишен опит, е заявил, че е затворил вратите на кабината и на салона, както и че е поставил джойстика в позиция "спиране". Харддисковете от камерите в кабината са демонтирани и предадени на следствените органи.

Според Миньов, ватманът е извършил и друго нарушение - спрял е на около 20-30 метра след спирка "Александър Жендов". "Спирането между спирките без уважителна причина е забранено. Слизането за кафе не е уважителна причина. Ще му бъде наложено наказание при всички положения", категоричен беше той.

