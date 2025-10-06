Пускат без обвинение Нейко Нейков след инцидента, при който 60-годишен мъж загина, а други 8 зрители бяха ранени

4484 Снимка: Скрийншот/Нова телевизия

Прокуратурата пуска от ареста без обвинение пилота Нейко Нейков, който вчера излезе от пътя на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир" и при катастрофата 60-годишен мъж загина, а други 8 зрители бяха ранени.

Нейков няма да бъде привлечен към наказателна отговорност към момента и няма да бъде удължена мярката му за неотклонение, съобщиха за "24 часа" от пресцентъра на прокуратурата.

Към момента няма привлечени лица, предстои да бъдат събрани още доказателства и да се анализират фактите около случилото се, обясняват от държавното обвинение.

Кръвната проба за наркотици, взета от Нейков, се оказа отрицателна и не потвърди наличие на амфатамин, каквото показа полевият тест, съобщи БНР.

Разследването се води за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност и се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

Подобно мероприятие се регулира със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна.

