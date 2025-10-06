Прокуратурата пуска от ареста без обвинение пилота Нейко Нейков, който вчера излезе от пътя на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир" и при катастрофата 60-годишен мъж загина, а други 8 зрители бяха ранени.

Войната по пътищата

Нейков няма да бъде привлечен към наказателна отговорност към момента и няма да бъде удължена мярката му за неотклонение, съобщиха за "24 часа" от пресцентъра на прокуратурата.

Към момента няма привлечени лица, предстои да бъдат събрани още доказателства и да се анализират фактите около случилото се, обясняват от държавното обвинение.

Кръвната проба за наркотици, взета от Нейков, се оказа отрицателна и не потвърди наличие на амфатамин, каквото показа полевият тест, съобщи БНР.

Разследването се води за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност и се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

Вижте мига, в който състезателната кола се врязва в хората на рали край Варна (видео)
Виж още Вижте мига, в който състезателната кола се врязва в хората на рали край Варна (видео)

Подобно мероприятие се регулира със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна.

 

ИЗБРАНО
Наркотици, насилие, разводи: Истината, която стои зад култовия сериал "Спасители на плажа" Лайф
Наркотици, насилие, разводи: Истината, която стои зад култовия сериал "Спасители на плажа"
12895
ЦСКА изпусна Лудогорец в дълго и вълнуващо дерби Корнер
ЦСКА изпусна Лудогорец в дълго и вълнуващо дерби
5917
Сайтът за цените на храните с нова версия: Вече показва къде е най-евтино Бизнес
Сайтът за цените на храните с нова версия: Вече показва къде е най-евтино
5735
Първият таблет на Vivacom е при нас. Ето какво може той (ревю) IT
Първият таблет на Vivacom е при нас. Ето какво може той (ревю)
8896
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин Impressio
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин
8004
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята Trip
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята
3043
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз Вкусотии
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз
1045
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент? Zodiac
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?
1652
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд Времето
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд
13557