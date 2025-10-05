Петима зрители на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир", което е част от националния шампионат, са пострадали след удар от преминаващ с висока скорост състезателен автомобил. Това съобщи за Радио Варна Кристиян Димитров, директор на дирекция "Спорт" към Община Варна.

Произшествието се е случило в района на Т-образното кръстовище за Аладжа манастир. На място са изпратени екипи на полицията и пет линейки на Спешна помощ.

Една жена е пострадала по тежко, с рана на крака, останалите пострадали са се отървали с охлузни рани и натъртвания. Всички са откарани в болнични заведения. 

Наблюдаващите зрители, няколко пъти са били предупреждавани, тъй като са били в забранена зона до шосето, но са се укривали в храстите, пренебрегвайки разпоредбите. Ралито е прекратено, добави Кристиян Димитров.

Надпреварата е посветена на паметта на бившия автомобилен състезател Тодор Славов, който загина трагично през юни 2015 година по време на рали "Твърдица-Елена".

В днешното състезание на планинското рали край Варна участваха 34 пилоти. Стартовата точка бе до светофара на курортен комплекс "Златни пясъци", а финалът -  малко след чешмата на Аладжа манастир.

