Дължината на трасето е 3350 метра и се охранява от 60 души - 45 маршали и 15 служители на общинска полиция, каза спортният директор на надпреварата Слави Славов

Пострадалите по време на инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна са се намирали на място, забранено за публика. Това каза на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов, предаде БТА.

Той уточни, че дължината на трасето е 3350 метра и се охранява от 60 души - 45 маршали и 15 служители на общинска полиция. Славов посочи, че в 10:20 часа е проведен първият манш, който е за загряване. След състезателите се е движел отговорникът по сигурността Красимир Кръстев, с когото заедно са огледали трасето за някакви нередности. Славов подчерта, че по това време на мястото, където малко по-късно се е случил инцидентът, не е имало нито един човек. Освен това в зоната е имало табела, че е забранена за публика, както и обезопасителна лента.

Автомобил 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 часа. Минута по-късно е подаден сигнал по радиостанциите за катастрофирала кола и пострадали хора от публиката. "Аз веднага разпоредих червен флаг, което по нашите правила означава спиране на трасето за движение", посочи Славов. Веднага след това са извикани линейките, които са откарали пострадалите към болниците във Варна.

Той посочи още, че хората са били зад мантинелата край пътя. Според него са пристигнали най-вероятно през гората. Славов каза че пилотът на автомобила е изпуснал завоя, което се случва на състезания, особено ако се влезе с по-висока скорост. От дирите се вижда, че е натиснал спирачките и след това се е врязъл в мантинелата, каза Славов. Той уточни, че пилотът е в добро състояние, но е споделил, че се уплашил много. Спортният директор каза още, че преди състезание шофьорите задължително се тестват за алкохол, но няма възможност да им се правят проби за наркотици.

Зам.-кметът Илия Коев допълни, че е направено всичко възможно за обезопасяването на трасето. Той призова да се изчака компетентните органи да извършат започнатото разследване и да излязат със становище дали поведението на пилота е било адекватно и как са се озовали тези хора на забранено место.

Председателят на Автомобилната федерация на България (АФБ) Калоян Станчев посочи, че писаните правила за организиране на такива състезания се спазват стриктно, като подчерта, че те са резултат от дългогодишния опит, който има организацията. По думите му става дума за състезателен инцидент, за жалост с тежки последици.

"От АФБ винаги сме апелирали хората да спазват разпоредбите на маршалите, на полицията, за да не се стига до такива инциденти", допълни Станчев. И увери, че ако след приключване на разследването, се установи, че има нещо, което АФБ може да надгради, то ще бъде сторено. Той подчерта, че обезопасяването на трасето е било на най-високо ниво, но това е автомобилен спорт, където има риск.

Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство за инцидента по време на финалния кръг на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир", при който загина един човек, а други пострадаха, съобщиха от държавното обвинение в крайморския град.

Разследването се води за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба, уточниха от пресцентъра на прокуратурата.

Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

Пилотът на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента тече и към момента под надзора на прокурор от окръжната прокуратура в града.

Най-тежко пострадалата жена е настанена в реанимация с опасност за живота.

